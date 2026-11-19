Consejerías del INE calificaron de poco “serias” e “irresponsables” las peticiones de cuatro expresidentes del IFE/INE de reconformar al Consejo General para generar confianza, luego del escándalo por corrupción en el que se vio envuelto el instituto.

Woldenberg, Ugalde, Valdés y Córdova, dijeron en conferencia de prensa del miércoles que se debería revisar a las consejerías, sobre todo aquellas que llegaron al INE luego que Morena excluyó a la oposición de los acuerdos.

Los expresidentes dijeron que, por dignidad, esas consejerías deberían renunciar.

Hay que recordar que Guadalupe Taddei, Arturo Castillo, Rita Bell López y Jorge Montaño, llegaron por tómbola mientras Frida Gómez, la propia Blanca Cruz y Arturo Chávez, fueron designados sin la participación de la oposición, por una mayoría calificada de Morena y sus aliados.

El consejero Ucc Kib Espadas, abordado por los medios al llegar a la sesión de este jueves, dijo que “si han de acusar de indigno a alguien que lo digan yo no tengo nada que responder a esa tontería, por qué la voy a tomar en serio, no es seria la propuesta”.

Por su parte, la consejera Carla Humphrey consideró “irresponsable”, tal propuesta debido a lo avanzado de la organización del proceso electoral 2027.

“Me parece absolutamente irresponsable estamos en noviembre y a ver estamos a nada de empezar precampañas, procesos electorales ya empezaron en el país, me parece absolutamente irresponsable una propuesta de ese tamaño en proceso electoral, otra vez el mas grande de la historia en el que ya estamos”, sobre todo dijo, cuando partidos, ciudadanos y la institución necesitan estabilidad.

En tanto, Humphrey Jordan comentó que será a inicios de año que las consejerías platiquen si se mantiene la presidencia provisional de Blanca Cruz o hay cambios, ya que se tenga claro si la cámara de diputados logra consensar una convocatoria para la designación, o no.