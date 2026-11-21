La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), destruyó una tonelada 855 kilogramos de cocaína asegurada durante diversos operativos contra el narcotráfico realizados en las costas de Guerrero.

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La incineración de los mil 855.92 kilogramos de clorhidrato de cocaína estuvo a cargo de personal de la Octava Región Naval, como parte de las acciones contempladas en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2024-2030.

De acuerdo con la dependencia naval, el cargamento destruido fue interceptado en distintas operaciones de vigilancia marítima desplegadas frente al litoral guerrerense, donde elementos de la Armada de México mantienen patrullajes permanentes para detectar embarcaciones utilizadas en el transporte ilegal de estupefacientes.

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La destrucción de la droga se efectuó bajo la supervisión de autoridades navales y representantes del Ministerio Público Federal, quienes constataron que la totalidad del narcótico fuera consumida durante el procedimiento.

En el acto también intervino personal del Órgano Interno de Control de la FGR, encargado de verificar que la incineración se desarrollara conforme a las disposiciones legales y los protocolos establecidos para la destrucción de sustancias ilícitas.

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Asimismo, especialistas periciales de la Fiscalía realizaron las verificaciones correspondientes para confirmar la identidad química del estupefaciente y supervisar su eliminación.

La Semar señaló que estos aseguramientos forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia en aguas nacionales, mediante las cuales busca impedir que cargamentos de droga sean trasladados por las rutas marítimas utilizadas por organizaciones delictivas.

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Con la incineración del cargamento, las autoridades federales concluyeron el procedimiento de destrucción de los narcóticos previamente asegurados, bajo la supervisión de las instancias competentes.