El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier, pidió darle vuelta a la hoja al asunto del Instituto Nacional Electoral (INE) y dijo que con 10 consejeros y Blanca Cruz, como presidenta provincial, el instituto “funciona bien”.

El coordinador de los senadores de Morena pidió mantener a Cruz García como encargada del despacho de la presidencia del INE y nombrar a la sustituta de Guadalupe Taddei hasta después de los comicios del 6 de junio de 2027.

“El Consejo General (del INE) que yo creo que no pierde funcionalidad con 10 (consejeros); y una valoración política en este momento, diría, que esté así y que termine el proceso electoral.

“La presidenta en funciones del Consejo General del Instituto anunció que prácticamente la operación continúa, que, de las 190 y tantas actividades programadas previos al día de la jornada electoral, 80 ya se cumplieron, las demás están en proceso”, indicó.

Por ello, Ignacio Mier Velazco indicó que ya hay que darle la “vuelta a la hoja” a los casos de corrupción al interior del INE y comentar otros temas de la agenda pública.

“Pasó de ser una nota (el tema del INE y Guadalupe Taddei) a una noticia, a ser un tema y está bien, fue un trabajo periodístico que hay que reconocer, pero ya es importante darle vuelta a la hoja para que el país esté funcionando en la otra y dejar que las autoridades puedan completar su trabajo”, dijo.

Por otra parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado confió en que la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se lleva a cabo en China, permitirá alcanzar buenos resultados para la economía mexicana.

En este contexto, agregó, “hay que esperar buenos resultados”, porque la economía nacional está bien y la presidenta fue recibida con el mayor beneplácito en la cumbre, como se demostró en la conferencia APEC CEO Summit 2026.

Indicó que, ante los empresarios, la mandataria mexicana explicó los principales objetivos del Plan México que contempla una inversión pública, privada y mixta de 432 mil millones de dólares.

El senador aseguró que hay una gran expectativa en torno a este proyecto bajo la línea de desarrollo con bienestar y que puso en relieve varios puntos sobre la economía y cómo se ha reflejado a favor de las familias, pues según datos del Banco Mundial, 17 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza.