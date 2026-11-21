De jefe criminal en Guasave a uno de los principales operadores del cártel de los Beltrán Leyva.

Desde 2012, las publicaciones de Excélsior comenzaron a documentar el crecimiento de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, su presunta influencia sobre corporaciones policiacas en el norte de Sinaloa y la disputa que sostenía con la organización de Joaquín El Chapo Guzmán.

Con este trabajo intentaremos analizar lo que ha sucedido en los últimos 14 años en torno al presunto líder hor en manos de la justicia.

Los primeros registros periodísticos lo ubican en Guasave, donde era señalado como jefe de plaza de los Beltrán Leyva y responsable de una estructura criminal que operaba en medio de una creciente violencia. Los señalamientos sobre la presunta protección de policías municipales y la dificultad de las autoridades para detenerlo aparecieron reiteradamente en las publicaciones de aquellos años.

Con el paso del tiempo, su nombre comenzó a trascender el ámbito regional. En enero de 2013, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a Meza Flores y a integrantes de su entorno familiar, además de señalar empresas presuntamente relacionadas con sus operaciones. Excélsior también documentó cómo su organización había ganado espacios en el norte del país tras la ruptura entre los Beltrán Leyva y el cártel de Sinaloa.

La captura de Joaquín Guzmán Loera, en febrero de 2014, y posteriormente las detenciones de Héctor Beltrán Leyva y Vicente Carrillo Fuentes marcaron un periodo de reacomodos en el mapa criminal mexicano. En ese escenario, Meza Flores aparecía en las publicaciones del diario como uno de los personajes que conservaban influencia en el corredor norte de Sinaloa y parte de Sonora.

Esta es la primera entrega de una reconstrucción documental basada en el archivo periodístico de Excélsior, con registros que permiten seguir la evolución de su organización, sus enfrentamientos, sus operadores y la persecución de las autoridades.

El FBI lanzó una oferta de 5 mdd por información que conduzca al arresto del capo Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘el Chapo Isidro’.

2012: Guasave, su principal bastión

2 de febrero de 2012 | Señalamientos de infiltración policiaca

En Frentes Políticos, Excélsior publicó señalamientos sobre la presunta penetración de la policía municipal de Guasave por parte de El Chapo Isidro, identificado como integrante del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

La publicación señaló que autoridades militares consideraban entre sus principales líneas de investigación que el jefe de plaza habría ordenado atacar a elementos castrenses y que la policía municipal permaneciera acuartelada, pese a los llamados de auxilio.

20 de abril de 2012 | Frustran presuntamente su captura en Guasave

Un enfrentamiento ocurrido durante el Viernes Santo, en la costa de Guasave, habría frustrado la captura de El Chapo Isidro, de acuerdo con información retomada por Frentes Políticos.

La publicación lo identificó como el hombre que controlaba la zona norte de Sinaloa y señaló que habría conseguido escapar del área acordonada por las fuerzas de seguridad, en las inmediaciones del balneario Las Glorias.

5 de mayo de 2012 | Policías vinculados con su organización

Excélsior publicó nuevos señalamientos sobre los presuntos vínculos entre policías municipales y la estructura criminal de los Beltrán Leyva en Guasave.

El Pichón y otros dos integrantes de la facción chapo isidro detenidos en Sinaloa

El texto mencionó a Omar Adrián Montoya Rubio, alias El Chonte, quien había sido policía municipal y posteriormente habría encabezado una célula de gatilleros. Su cuerpo fue localizado entre los 11 presuntos sicarios abatidos por militares durante el enfrentamiento en la Estación Bamoa.

La publicación también refirió que otros cinco agentes habían terminado vinculados con actividades criminales.

16 de junio de 2012 | Lo identifican como jefe de plaza

En otra entrega de Frentes Políticos, este diario volvió a señalar la presunta colusión de corporaciones policiacas con el narcotráfico en Guasave y ubicó a El Chapo Isidro como jefe de plaza de los Beltrán Leyva.

El texto hizo referencia a la petición del gobernador Mario López Valdez para que la Secretaría de la Defensa Nacional autorizara entregar armamento decomisado a las corporaciones estatales, luego de una emboscada en la que murieron siete policías.

19 de agosto de 2012 | Detienen a presuntos integrantes de su grupo

Excélsior informó en Frentes Políticos sobre la captura en Culiacán de Juan Ulises Zamorano Miranda, de 25 años, y Juan de Dios Obeso Higuera, de 26, señalados como presuntos gatilleros y distribuidores de drogas.

Ambos habrían afirmado que trabajaban para El Chapo Isidro, identificado en el texto como Isidro Meza Flores, operador de los Beltrán Leyva en el norte de Sinaloa.

11 de septiembre de 2012 | Capturan a presunto multiasesino de su organización

La publicación retomó la detención de Felipe de Jesús Gastélum Castro, de 30 años, en un operativo del Grupo Especial de la Policía Ministerial en Bachoco, municipio de Guasave.

El detenido fue señalado como integrante del grupo delictivo encabezado por El Chapo Isidro y presuntamente relacionado con unos 40 asesinatos. También se le vinculó con la emboscada contra integrantes del Grupo Especial de la Policía Ministerial de Sinaloa, ocurrida el 11 de mayo de 2011.

Foto: Especial.

2013: Estados Unidos identifica a su organización

18 de enero de 2013 | El Departamento del Tesoro lo coloca en la mira

En su columna Razones, Jorge Fernández Menéndez describió el crecimiento de Fausto Isidro Meza Flores y su organización en el norte de Sinaloa y Sonora.

El periodista señaló que el enfrentamiento entre el grupo de Joaquín El Chapo Guzmán y el de Meza Flores estaba detrás de la violencia registrada en distintas regiones del norte del país.

También explicó que El Chapo Isidro, identificado como operador de los Beltrán Leyva, había ganado peso y ocupado espacios que anteriormente pertenecían a sus antiguos jefes.

Ese mismo día, Frentes Políticos destacó que la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro estadunidense, había señalado a Meza Flores y a integrantes de su familia como parte de una organización rival de la encabezada por Joaquín Guzmán Loera.

La publicación también hizo referencia a empresas presuntamente relacionadas con las operaciones del capo.

9 de febrero de 2013 | La disputa con El Chapo Guzmán

En Frentes Políticos, Excélsior volvió a mencionar a Fausto Isidro Meza Flores como cabeza de una organización criminal que operaba en Sinaloa y que había sido identificada por el gobierno estadunidense como rival del cártel de Joaquín Guzmán Loera.

El texto cuestionó la respuesta del entonces gobernador Mario López Valdez frente a la violencia y la presencia de la organización criminal en la entidad.

2014: Reacomodos en el mapa criminal

30 de marzo de 2014 | Guasave, escenario de la disputa entre dos organizaciones

En una nota firmada por Carlos Rodríguez, Excélsior informó sobre la distribución de 183.5 millones de pesos del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun) entre siete municipios conflictivos de Sinaloa.

Entre ellos estaba Guasave, que recibió autorización para acceder a 11.5 millones de pesos.

La información destacó que, de acuerdo con declaraciones ministeriales de Carlos Manuel Hoo Ramírez, alias El Cóndor, secretario particular de Joaquín Guzmán Loera, en Guasave se libraba una guerra entre el cártel de Sinaloa y la organización de Fausto Isidro Meza Flores, presuntamente respaldada por los Beltrán Leyva.

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11 de abril de 2014 | El asesinato de El Bravo y las referencias a El Chapo Isidro

Excélsior publicó información sobre el homicidio de Manuel Alejandro Aponte Ramos, alias El Bravo, señalado como jefe de seguridad de Joaquín El Chapo Guzmán.

La nota de Jesús Bustamante retomó las declaraciones ministeriales de El Cóndor, publicadas previamente por el diario, en las que describía la distribución territorial de distintas organizaciones criminales en Sinaloa.

En ese testimonio se mencionaba que la gente de Guzmán Loera mantenía bloqueada la entrada a El Chapo Isidro en la zona de El Fuerte, Choix y Ahome.

El relato también describía la presencia de operadores de los Beltrán Leyva en el norte del estado.

12 de julio de 2014 | Operativo contra Los Mazatlecos

Un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Marina y presuntos integrantes de la célula criminal conocida como Los Mazatlecos dejó ocho muertos en la comunidad de El Garbanzo, municipio de Sinaloa de Leyva.

La información de Excélsior, basada en fuentes policiales y publicada el 12 de julio, señaló que desde hacía tres días la Marina realizaba recorridos y decomisos contra el bloque que controlaba Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, vinculado con los Beltrán Leyva.

16 de julio de 2014 | Confirman que los abatidos pertenecían a Los Mazatlecos

La Procuraduría General de Justicia de Sinaloa confirmó que 12 personas abatidas por elementos de la Marina los días 10 y 11 de julio en el municipio de Sinaloa de Leyva pertenecían a Los Mazatlecos, organización encabezada por El Chapo Isidro.

De acuerdo con la información publicada por Jesús Bustamante, entre los fallecidos estaba un presunto colaborador cercano de Juan Pablo Osuna Lizárraga, alias El 100, identificado como jefe de gatilleros de Meza Flores y abatido en 2012.

El cuerpo de 'El Chuta' fue localizado en la carretera Los Mochis-Choix. Jesús Bustamante

También murió Jesús Miguel Pacheco, alias El Pekas, quien contaba con dos órdenes de aprehensión, una de ellas por el asesinato de un comandante de la Policía Ministerial.

Otro de los abatidos fue Isidro Aguilar Luke, alias El Chilo.

La información agregó que la Marina había intensificado sus operativos en la región, presuntamente en busca de El Chapo Isidro.

3 de octubre de 2014 | Comparte el liderazgo de los Beltrán Leyva

La captura de Héctor Beltrán Leyva, alias El H, en San Miguel de Allende, Guanajuato, volvió a colocar a Fausto Isidro Meza Flores en el centro de la información sobre la estructura de esa organización criminal.

En una publicación de Frentes Políticos, Excélsior señaló que Beltrán Leyva compartía el liderazgo de su grupo con El Chapo Isidro, quien todavía controlaba el corredor norte de Sinaloa y buena parte de Sonora.

Ese mismo día, Jorge Fernández Menéndez publicó en Razones un análisis sobre el debilitamiento y la fragmentación del cártel de los Beltrán Leyva.

El columnista explicó que, tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva en 2009 y la caída de sus principales operadores, la organización perdió fuerza nacional, pero conservó presencia en el norte de Sinaloa mediante acuerdos con jefes criminales locales, entre ellos El Chapo Isidro.

También mencionó a Los Mazatlecos o Limpia Mazatleca como uno de los grupos que permanecieron vinculados con los antiguos liderazgos de los Beltrán Leyva.

2015: La disputa territorial y la persecución de su entorno familiar

23 de febrero de 2015 | El Chapo Isidro, entre los rivales del cártel de Sinaloa

En su columna Razones, Jorge Fernández Menéndez publicó un análisis sobre el futuro del cártel de Sinaloa, un año después de la captura de Joaquín El Chapo Guzmán.

“El Chuy Pañuelas” trabajaba para Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", líder del Cartel de Guasave; y, en su momento, colaboró con Rafael Caro Quintero. Especial

El periodista señaló que la organización no se había fragmentado tras la caída de su principal dirigente y que mantenía una estructura horizontal, con distintos mandos que operaban con autonomía.

Al describir los conflictos que enfrentaba el grupo criminal, Fernández Menéndez mencionó que el cártel de Sinaloa seguía confrontado con los sucesores de los Beltrán Leyva y Los Zetas, además de mantener disputas internas en Baja California.

En ese contexto, destacó que la organización de Joaquín Guzmán Loera continuaba peleando en el norte de Sinaloa contra los grupos encabezados por Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro.

La referencia confirmó que, dos años después de que Estados Unidos identificara a su organización como rival del cártel de Sinaloa, Meza Flores seguía siendo considerado un actor relevante en la disputa criminal por el territorio sinaloense.

12 de abril de 2015 | Detienen a un tío de El Chapo Isidro

En Frentes Políticos, Excélsior informó sobre la detención de Pánfilo Flores Apodaca y Jesús Octavio Barrozo Camacho, realizada por elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Procuraduría General de la República, en el municipio de Guasave, Sinaloa.

Ambos fueron detenidos en posesión de armas y drogas. De acuerdo con la publicación, Flores Apodaca se identificó como tío de Fausto Isidro Meza Flores.

El narcotraficante era requerido por autoridades estadunidenses y fue trasladado a Ciudad de México tras su detención en Guasave. Foto: Especial.

El texto volvió a ubicar a El Chapo Isidro como líder de una organización criminal que operaba en el norte del país y controlaba, para los Beltrán Leyva, el corredor norte de Sinaloa y parte de Sonora.

La publicación planteó que, después de la captura de su familiar, el siguiente objetivo de las autoridades debía ser el propio Meza Flores.

3 de septiembre de 2015 | El gobierno reporta la neutralización de objetivos criminales

En una nota firmada por David Vicenteño, Excélsior revisó el contenido del Tercer Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, particularmente las acciones federales relacionadas con los casos de Iguala y Tlatlaya.

El documento gubernamental informó que, de los 122 objetivos relevantes identificados como piezas clave de las estructuras delictivas, 92 habían sido neutralizados: 78 detenidos y 14 fallecidos durante enfrentamientos con las autoridades.

El informe no mencionó expresamente a Fausto Isidro Meza Flores ni detalló acciones específicas contra su organización.

Balance del periodo 2012-2015

Los primeros registros de Excélsior permiten identificar cuatro aspectos de la trayectoria de El Chapo Isidro:

Guasave como centro de operaciones: desde 2012 era señalado como jefe de plaza de los Beltrán Leyva en el norte de Sinaloa.

Una estructura criminal con presencia regional: las publicaciones documentaron referencias a células de gatilleros, presuntos operadores y grupos identificados como Los Mazatlecos.

chapo isidro La confrontación con el cártel de Sinaloa: en 2013 y 2015 se describió su organización como rival de la encabezada por Joaquín Guzmán Loera.