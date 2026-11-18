El Instituto Nacional Electoral (INE) designó a tres nuevos encargados de despacho en áreas estratégicas del organismo, cuyos nombramientos entraron en vigor este 18 de noviembre, con perfiles que cuentan con experiencia en materia electoral, jurídica y de fiscalización.

El organismo informó que Israel Fernández Alonso asumió la Coordinación Nacional de Comunicación Social, tras desempeñarse durante 12 años como vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de 2011 a 2023. Es licenciado en Comunicación y cuenta con experiencia en el área.

En tanto, Michell Jaramillo Gumecindo quedó al frente de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. Es especialista en Justicia Electoral y desde 2025 se desempeñaba como director de Instrucción Recursal del INE. Previamente, fue secretario de estudio y cuenta en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por su parte, Nely Zarahit Pérez Martínez fue designada encargada de despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización. Cuenta con trayectoria en la materia desde 2012 y, desde 2023, ocupaba la Dirección de Resoluciones y Normatividad de dicha unidad, puesto al que llegó mediante concurso del Servicio Profesional Electoral Nacional.

El INE destacó que durante ese periodo se han resuelto 3 mil 154 procedimientos sancionadores en materia de fiscalización.

Adicionalmente, informó que las personas titulares de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales concluirán sus encargos el próximo 30 de noviembre.