Por considerar que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) ha retrasado injustificadamente la emisión de la convocatoria para designar a la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), el grupo parlamentario del PAN presentó una demanda ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra ese órgano legislativo y contra la propia Cámara de Diputados.

La acción legal, promovida mediante un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, señala la omisión de la Jucopo, encabezada por Ricardo Monreal, de iniciar el procedimiento para nombrar a quien sustituirá a Guadalupe Taddei, quien presentó su renuncia el pasado 26 de octubre, en medio de señalamientos por presuntos actos de corrupción.

Al anunciar la presentación de la demanda, el coordinador de los diputados panistas, Elías Lixa Abimerhi, calificó de inaceptable que hayan transcurrido 26 días sin que se emita la convocatoria y acusó a Morena de recurrir a la dilación para aplazar una obligación constitucional.

“Resulta ya absolutamente inaceptable que hayan transcurrido 26 días desde la renuncia de la presidencia corrupta de Guadalupe Taddei. Han transcurrido ya más de 15 días desde que el PAN formalizara propuestas para transparentar el proceso de convocatoria, pero esta Cámara ha decidido optar por el tortuguismo, por la dilación, por el pretexto que únicamente manda para mañana lo que la Constitución obliga a hacer hoy”, afirmó.

Precisó que el documento fue presentado de manera simultánea ante el Tribunal Electoral y la propia Jucopo, en San Lázaro, con el propósito de acelerar el procedimiento. Lixa estimó que el próximo martes el órgano jurisdiccional podría tener formalmente conocimiento del expediente.

El panista explicó que su bancada decidió acudir a los tribunales después de agotar la vía del diálogo con la mayoría parlamentaria, luego de que Ricardo Monreal respondiera únicamente a tres de los ocho planteamientos centrales que Acción Nacional propuso incorporar a la convocatoria.

Detalló que, aunque existía el compromiso de revisar todas las propuestas, la respuesta recibida este miércoles dejó sin contestación cinco de los ocho puntos y descartó la viabilidad de los tres restantes.

“Esperamos pacientemente. Y el día de hoy no recibimos respuesta a los ocho puntos. Existió el compromiso de dar respuesta a los ocho puntos. Además de esos, establecimos algunos de forma y llegaron a 11, pero ocho centrales que dimos a conocer en los medios de comunicación únicamente obtuvimos respuesta sobre tres”, puntualizó.

Insistió en que, con el diálogo agotado y sin una convocatoria aprobada, se tomó la decisión de presentar el recurso legal.

“¿Qué demanda el PAN? Convocatoria ya; cumplir con la Constitución ya”, dijo al presentar a los medios el documento.

ESPERAN RESPUESTA EN 10 DÍAS

Sobre el procedimiento, Elías Lixa explicó que la legislación obliga al órgano señalado como responsable, en este caso la Jucopo, a hacer pública la demanda mediante la Gaceta Parlamentaria. A partir de esa publicación se abre un plazo de 72 horas para que cualquier tercero interesado pueda manifestarse, detalló.

Una vez concluido ese periodo, la Junta contará con otras 24 horas para rendir su informe y remitir el expediente al Tribunal Electoral, que deberá resolver la controversia.

“Conforme a precedentes de juicios de esta naturaleza, la resolución podría conocerse en un plazo de ocho a diez días”, dijo, al tiempo que anticipó que el Tribunal podría dar entrada al asunto entre el lunes y el martes.

Lixa recordó que existen antecedentes de litigios similares, uno de 2011 y otro de 2013, en los que legisladores recurrieron a la justicia electoral para exigir a la Cámara de Diputados cumplir con el procedimiento de designación de autoridades electorales.

El primer antecedente fue promovido por el exconsejero electoral Jaime Cárdenas, en 2011, mientras que en 2013 un grupo de legisladores presentó un recurso similar, puntualizó el vocero de la bancada blanquiazul, Federico Döring.

A su juicio, la nueva demanda también pondrá a prueba la actuación de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

“Este es un litigio estratégico, que también va a poner a prueba la probidad de la Sala Superior después de que aquí esta mayoría (Morena) les amplió el mandato. Porque se ampliaron el mandato para poltronarlos, igual que a su Taddei, en sus tranzas del INE. Esta es una prueba de fuego para ver qué le quedó de dignidad a esa Sala Superior”, lanzó.

Lixa sostuvo que Acción Nacional mantendrá abierta la posibilidad de diálogo con Morena, incluso si la convocatoria se emite antes de que el Tribunal Electoral resuelva la demanda, pero advirtió que su partido no permitirá que la omisión legislativa se prolongue “incluso hasta febrero”, cuando arranca el siguiente periodo legislativo, como avizoró el propio Ricardo Monreal.

“El PAN seguirá dialogando. Igual y antes de que resuelva el Tribunal ya emitimos la convocatoria, pero en política como en la vida, el tiempo es tiempo y este tiempo ya se les agotó. O lo hacemos por la voluntad de la construcción o lo hacemos a punta de sentencias, pero el PAN no será cómplice de que se viole la Constitución”, advirtió.

El coordinador panista advirtió que no temen que el oficialismo y sus partidos aliados apliquen la aplanadora mediante su mayoría.

“Lo digo con humildad, pero también sin ingenuidad. Existen dos formas en las que aplican la mayoría. Una es votando en el tablero por el proceso que definan y otra es por la omisión silenciosa que termina en complicidades, porque mantener las cosas como están aparentemente le está resultando muy cómodo a Morena.

¿Por qué será? Pero a nosotros no nos aplican la mayoría silenciosa y mucho menos vamos a ser el día de mañana cómplices de un atraco por omisión al instituto electoral”, expresó.

Advirtió que su bancada no será cómplice de que la situación permanezca sin cambios y no descartó llevar la demanda a las calles o incluso a instancias internacionales.

En el mismo sentido se pronunció la diputada Kenia López, quien en la conferencia de prensa aseveró que llevarán su demanda hasta donde tope.

“Venimos a decirle a Morena, lo ha dicho claro el coordinador de la bancada: si no es por la vía política será por la vía legal, pero necesitamos darle certeza a México de que la autoridad electoral esté completa”.

“En política como en la vida el tiempo es tiempo y este tiempo ya se les agotó. O lo hacemos por la voluntad de la construcción o lo hacemos a punta de sentencias, pero el PAN no será cómplice de que se viole la Constitución”, concluyó Elías Lixa.