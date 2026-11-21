Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con autoridades estatales, detuvieron a cuatro personas durante tres operativos realizados en distintos municipios de Puebla, donde aseguraron presunta droga, un arma de fuego y dos vehículos que transportaban hidrocarburos y gas LP sin documentación que acreditara su legal procedencia.

Una de las intervenciones se registró en el municipio de Huejotzingo, cuando efectivos navales realizaban recorridos de vigilancia sobre la calle Mucio Martínez, esquina con Porfirio Díaz, donde fueron detenidos una mujer y un hombre.

Semar y autoridades estatales detuvieron a cuatro personas durante tres operativos de seguridad en Puebla Semar

Durante la actuación policial, los uniformados aseguraron un arma corta, un cargador y aproximadamente un kilogramo con 16 gramos de hierba con características similares a la marihuana.

Ambas personas fueron informadas de sus derechos y, junto con los objetos decomisados, quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Semar y autoridades estatales detuvieron a cuatro personas durante tres operativos de seguridad en Puebla Semar

En una segunda acción, realizada el 18 de noviembre en la comunidad de Santa María Zotoltepec, municipio de Aquixtla, personal naval y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Estatal (SSPE) interceptaron una camioneta sin placas de circulación que transportaba seis contenedores de mil 200 litros de capacidad cada uno.

Los depósitos se encontraban abastecidos al 80 por ciento, lo que representa aproximadamente cinco mil 760 litros de hidrocarburo, cuya procedencia legal no pudo ser acreditada.

Semar y autoridades estatales detuvieron a cuatro personas durante tres operativos de seguridad en Puebla Semar

Ante esta situación, los agentes detuvieron al conductor y aseguraron la unidad, que fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), junto con el combustible.

El tercer operativo ocurrió el 19 de noviembre sobre la carretera federal 140 Puebla-Xalapa, a la altura del municipio de Mazapiltepec, donde elementos de seguridad estatal, con apoyo perimetral de personal naval, detectaron una pipa que transportaba gas LP sin acreditar su origen legal.

Semar y autoridades estatales detuvieron a cuatro personas durante tres operativos de seguridad en Puebla Semar

La unidad tenía capacidad para 24 mil litros y se encontraba abastecida al 92 por ciento, equivalente a aproximadamente 22 mil 80 litros de combustible.

El conductor fue detenido y, junto con el vehículo, quedó a disposición de la FGR para las investigaciones correspondientes.

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Con estas acciones, la Secretaría de Marina reportó cuatro personas detenidas, un arma de fuego, más de un kilogramo de presunta marihuana y el aseguramiento de aproximadamente 27 mil 840 litros de hidrocarburos y gas LP.

Los operativos forman parte de los patrullajes de vigilancia y prevención del delito que mantienen las fuerzas federales y estatales en diferentes regiones de Puebla.