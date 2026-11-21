El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reconoció públicamente la actuación de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional durante el operativo que permitió la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", identificado como uno de los principales dirigentes de la organización criminal de los Beltrán Leyva.

A través de sus redes sociales, el funcionario federal destacó el valor y profesionalismo de los elementos militares que participaron en el despliegue realizado el viernes 20 de noviembre en el municipio de Guasave, Sinaloa, donde también fueron detenidos dos presuntos integrantes de la estructura delictiva.

García Harfuch hizo extensivo el reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), por la coordinación de las acciones que permitieron asegurar a uno de los narcotraficantes más buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses.

Registro Nacional de Detenciones

"Estas detenciones son un paso importante para la pacificación de Sinaloa", expresó el responsable de la seguridad pública federal, quien reiteró que las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad mantendrán su presencia operativa en territorio sinaloense para proteger a la población.

Fausto Isidro Meza Flores, alias “el Chapo Isidro” Especial

En la misma intervención fueron capturados Germán "N", alias "Serafín", identificado como segundo en la línea de mando de la organización criminal, así como José "N", señalado como presunto responsable del manejo de sus recursos financieros.

De acuerdo con información de la Defensa, el operativo fue resultado del intercambio de inteligencia entre autoridades de México y Estados Unidos. Participaron integrantes de las unidades especiales "Murciélagos", del Ejército, y "Lobos", de la Guardia Nacional, con apoyo de personal militar comisionado a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Así lo tenían identificado

Durante el despliegue, los efectivos federales fueron atacados con armas de fuego y artefactos explosivos cuando establecían un cerco de seguridad alrededor del inmueble donde se encontraban los objetivos.

Tras concretar las detenciones, los tres hombres fueron trasladados bajo custodia militar a la Ciudad de México para quedar a disposición de las autoridades competentes.

"El Chapo Isidro", vinculado con la facción de "Los Mayos", del Cártel de Sinaloa, cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y delitos contra la salud. También es requerido por la justicia estadounidense por delitos relacionados con el tráfico de drogas y figuraba en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI. García Harfuch sostuvo que el Gabinete de Seguridad continuará desplegado en Sinaloa, como parte de las acciones federales para combatir a las organizaciones criminales que operan en la entidad