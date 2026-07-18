Plan contra sargazo debe basarse en ciencia y orden: Oceana

Edith Martínez, directora de Comunicación de Oceana, pidió que el programa integral que el Gobierno federal presentará para atender el sargazo en las playas de Tulum se sustente en investigación científica y en un manejo ordenado del alga, al señalar que el fenómeno continúa en estudio y que cualquier estrategia debe considerar su impacto ambiental, social y económico.

En entrevista con Ivonne Melgar para Imagen Radio, la representante de la organización ambientalista afirmó que, aunque existen diversos esfuerzos para atender el problema, aún se desconocen los detalles del programa que anunciará el Gobierno federal, por lo que consideró necesario que las acciones se desarrollen con base en evidencia científica y bajo un esquema de aprovechamiento regulado.

"Es importante poner de frente también la investigación científica. Ver qué es lo que es viable realizar con esta alga", expresó.

El sargazo requiere un manejo ordenado

Martínez explicó que el sargazo no representa un problema por sí mismo cuando permanece en altamar, ya que forma parte del ecosistema marino y sirve de refugio y reproducción para diversas especies. Indicó que la afectación ocurre cuando arriba en grandes cantidades a las costas del Caribe mexicano y comienza su proceso de descomposición.

Añadió que el alga fue incorporada el año pasado a la Carta Nacional Pesquera, por lo que cualquier estrategia para su aprovechamiento debe desarrollarse de forma ordenada y bajo regulación.

"Tiene que hacerse de forma ordenada con información científica y ver de qué forma se puede tener el mayor beneficio social y ambiental del aprovechamiento de este recurso", sostuvo.

La directora de Comunicación de Oceana señaló que la comunidad científica continúa investigando las causas que explican el incremento en la llegada de sargazo al Caribe, por lo que consideró necesario que las políticas públicas contemplen ese conocimiento antes de implementar soluciones permanentes.

Foto: Fátima Vázquez.

Cambio climático y contaminación, entre los factores identificados

Durante la entrevista, Martínez explicó que existen diversas hipótesis sobre la proliferación del sargazo, entre ellas el cambio climático, el aumento de nutrientes provenientes de fertilizantes y aguas residuales, así como modificaciones en las corrientes oceánicas.

Indicó que estos elementos han sido identificados como factores que favorecen el crecimiento del alga, aunque enfatizó que la investigación científica continúa para determinar con mayor precisión el origen del fenómeno.

"Todo está conectado y lo que hacemos en tierra también llega a los océanos y viceversa", afirmó.

Agregó que el manejo de aguas residuales y el uso intensivo de fertilizantes químicos forman parte de los aspectos que deben atenderse para reducir los factores que favorecen la proliferación del sargazo.

El impacto alcanza al turismo y las comunidades costeras

Martínez señaló que la acumulación masiva de sargazo afecta la actividad turística y también repercute en las comunidades pesqueras y en quienes dependen del acceso al litoral para desarrollar sus actividades económicas.

Explicó que la presencia del alga dificulta el ingreso al mar, afecta la operación de hoteles, restaurantes y servicios turísticos, además de modificar las condiciones de las playas del Caribe mexicano.

"No solamente es un tema ambiental, sino también ya tiene un impacto económico y social", indicó.

El sargazo puede liberar compuestos tóxicos al descomponerse

La representante de Oceana aclaró que el sargazo no es tóxico cuando se encuentra en condiciones naturales en altamar; sin embargo, señaló que durante su descomposición en las playas puede liberar compuestos que representan riesgos para las personas, así como para la flora y la fauna.

Por ello, insistió en que el manejo del alga debe realizarse de manera oportuna para evitar ese proceso y evaluar científicamente las alternativas para su aprovechamiento.

Mencionó que actualmente existen estudios que exploran su utilización en la elaboración de materiales de construcción, biocombustibles y otros productos, aunque precisó que todavía no existe un modelo consolidado que pueda adoptarse como referencia.

"Hay varias iniciativas, pero todavía no hay un ejemplo que podamos decir: este es el camino que deberíamos seguir", comentó.

Pide fortalecer la investigación científica

Martínez recordó que la incorporación del sargazo a la Carta Nacional Pesquera abrió la posibilidad de regular su aprovechamiento, aunque insistió en que primero debe fortalecerse la investigación para conocer mejor el recurso y determinar cuáles alternativas ofrecen beneficios ambientales y sociales.

Asimismo, consideró que el desarrollo científico y la formación de especialistas en temas ambientales serán elementos relevantes para enfrentar fenómenos como el sargazo, aunque subrayó que las decisiones actuales en materia ambiental también tendrán efectos sobre el futuro.

"Las generaciones actuales necesitamos cuestionarnos cómo estamos consumiendo y cómo nos estamos relacionando con el medio ambiente", concluyó.