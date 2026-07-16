Sheinbaum visitará Q. Roo para atender problematica del Parque del Jaguar y el sargazo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que este fin de semana realizará una gira de trabajo por el estado de Quintana Roo con el objetivo de atender diversos temas prioritarios para la entidad.

Entre los cosas que estará atendiendo la presidenta, están la problemática del Parque del Jaguar en Tulum, así como el incremento del sargazo en las costas del Caribe mexicano y la supervisión de las obras relacionadas con los trenes de carga.

Durante su mensaje en el marco de su conferencia mañanera, la mandataria señaló que su visita permitirá dar seguimiento a las inquietudes planteadas por habitantes y sectores de la región respecto a dicho parque y a la zona de Tulum, asegurando que su gobierno trabajará para encontrar soluciones a las problemáticas existentes.

En materia ambiental, Sheinbaum destacó que el aumento del sargazo representa uno de los principales retos para Quintana Roo, por lo que buscará establecer una estrategia integral para hacer frente a este fenómeno que impacta el turismo, el medio ambiente y la economía local.

Respecto al Parque del Jaguar, la mandataria aseguró que su gobierno trabajará para encontrar soluciones a las problemáticas existentes. Cuartoscuro

Aunado a lo anterior, la jefa de Estado informó que el próximo domingo ofrecerá una conferencia para presentar un diagnóstico sobre la situación actual del sargazo y las acciones que se implementarán para su atención.

Como parte de su agenda, la presidenta también supervisará los avances de los proyectos ferroviarios de carga que se desarrollan en la región, con el propósito de evaluar su progreso y fortalecer la infraestructura logística del sureste del país.

Con esta gira, la doctora Sheinbaum Pardo mencionó que se busca dar continuidad a proyectos estratégicos para Quintana Roo, así como atender de manera directa las principales demandas sociales, ambientales y de infraestructura en la entidad.