Sheinbaum anuncia adquisición de barcos y barreras para evitar sargazo en QRoo

En un esfuerzo por proteger uno de los destinos turísticos más importantes de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una estrategia reforzada para evitar que el sargazo invada las playas del Caribe mexicano. El plan incluye la adquisición de barcos sargaceros, la instalación de más barreras marítimas y un ambicioso proyecto de economía circular.

Durante su conferencia matutina desde Tulum, la jefa del Ejecutivo detalló que el objetivo principal es interceptar el alga antes de que toque la costa, trabajando en conjunto con el sector privado.

Alianza con hoteleros para blindar las playas

La mandataria informó que sostendrá reuniones clave con empresarios y hoteleros de Quintana Roo para unificar esfuerzos.

"Hoy en la tarde nos vamos a reunir con hoteleros de Quintana Roo para conocer qué están haciendo ellos, qué estamos haciendo nosotros y el día de mañana temprano estaríamos presentando una solución mayor a la atención del problema del sargazo", declaró Sheinbaum.

El objetivo de adquirir nuevos barcos sargaceros es interceptar las miles de toneladas del alga en altamar antes de que lleguen a la costa. Cuartoscuro

Esta coordinación busca maximizar la eficiencia de las barreras instaladas y coordinar la logística de recolección en altamar, evitando afectaciones al turismo local.

De amenaza ecológica a recurso económico: El reciclaje del sargazo

Uno de los pilares más innovadores de esta nueva estrategia es no solo recolectar el sargazo, sino transformarlo. El gobierno federal planea llevar las toneladas recolectadas a centros especializados donde el alga marina será procesada para ser reutilizada en:

Producción de energía alternativa.

Fabricación de materiales para construcción.

Otras actividades económicas sustentables.

"Esencialmente es adquirir más barcos sargaceros para que puedan capturar el sargazo en el mar... y ese sargazo llevarlo a un centro para que pueda ser reciclado", puntualizó la presidenta.

La acumulación masiva de sargazo en la orilla afecta directamente la experiencia de los turistas y locales en el Caribe mexicano. Cuartoscuro

El reto en cifras: ¿Cuánto sargazo llega a Quintana Roo?

El desafío logístico no es menor. Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente, compartió datos reveladores sobre la magnitud del fenómeno natural que afecta las costas mexicanas:

9 mil toneladas de sargazo llegan diariamente a las playas de Quintana Roo.

de sargazo llegan diariamente a las playas de Quintana Roo. 2 mil 500 a 6 mil toneladas es la meta diaria de recolección en altamar que se ha fijado el gobierno de México.

Con la incorporación de los nuevos barcos sargaceros y la ampliación de las barreras de contención, la administración de Claudia Sheinbaum Pardo busca reducir drásticamente el impacto visual y ambiental en las costas, garantizando así la limpieza de las playas y la viabilidad económica de la región.