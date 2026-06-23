Derrames petroleros paralizan la actividad pesquera en Tabasco y Veracruz

La actividad pesquera en el Golfo de México enfrenta una de sus crisis más agudas debido al impacto acumulado de la actividad petrolera y la falta de remediación ambiental por vertidos de hidrocarburos. El problema ha escalado a los tribunales: en marzo pasado, un derrame de hidrocarburos afectó la zona sur de Veracruz y, casi cuatro meses después, más de 600 pescadores de Jicacal, en Pajapan, decidieron unirse para interponer una denuncia ante el Poder Judicial Federal por las afectaciones. Sin embargo, acusan que no han recibido respuesta y, mientras tanto, los daños a su medio de trabajo siguen.

En el municipio de Paraíso, Tabasco, la infraestructura energética ha desplazado a las embarcaciones ribereñas, limitando sus áreas de captura y alterando la dinámica marina.

Los pescadores no han podido recuperarse de la contaminación de sus mares. Cristo Ramírez

“Somos testigos de lo que pasa por los derrames, no nada más hay derrames aquí en Dos Bocas en Pemex; también hay derrames mar afuera en las líneas, hay derrames de crudo y gas, y todo eso espanta al pescado, lo aleja más”, detalló Francisco Javier, pescador local de 28 años, quien pertenece a una generación que ve diluirse el sustento familiar.

La transformación de la costa tabasqueña ha sido drástica en las últimas décadas, donde el crecimiento de las plataformas e instalaciones portuarias restringió el libre tránsito y la productividad que antes caracterizaba a la región.

Los productores formales e informales –que en conjunto superan los 28 mil– reportan que las restricciones de seguridad industrial representan un obstáculo severo para mantener sus volúmenes de captura.

Hace 40 años era una maravilla la pesca, cuál más quería ser pescador porque había demasiado producto. Ahora, de unos 15 años para acá, la cosa cambió por las afectaciones y ahorita no nos dejan trabajar por el área de plataformas”, explicó Alberto García, conocido como Gordo Beto.

Degradación en ríos

El deterioro no se limita a las aguas abiertas del Golfo, sino que se extiende a los sistemas lagunarios y fluviales que sirven de criaderos naturales para diversas especies comerciales.

Las descargas constantes y el arrastre de residuos industriales han modificado las propiedades químicas de los cuerpos de agua locales, comprometiendo la supervivencia de la fauna endémica.

Diversos estudios de impacto ambiental han demostrado que estas aguas del río Seco, así como todo el cuerpo acuoso de Paraíso, Tabasco, presentan cada vez menos oxigenación, más metales pesados y sedimentos, lo que dificulta la proliferación de peces.

Esta problemática de contaminación por hidrocarburos se replica con dinámicas similares en el sur de Veracruz, donde los efectos de un derrame ocurrido hace casi cuatro meses continuúan impactando a las costas de la región.

En playas como Jicacal, en el municipio de Pajapan, el arribo de vegetación marina mezclada con residuos petroleros evidencia la permanencia del contaminante en el ecosistema costero.

El sargazo contaminado crece, esto es demasiado y para que se vea la dimensión de la situación hay que venir y verlo. Esto no es nada de inteligencia artificial como algunos dicen al ver videos o imágenes”, denunció el pescador veracruzano Armando Cayetano.

Colapso comercial

El chapopote sigue encontrándose en las playas de Veracruz. Tamara Corro

La presencia visible de residuos de petróleo crudo en las zonas de captura ha generado una crisis de desconfianza en los mercados locales y regionales, paralizando las cadenas de distribución de los pescadores artesanales.

Los intermediarios y consumidores finales rechazan el producto por temor a riesgos sanitarios relacionados con la ingesta de mariscos contaminados.

Ahorita nuestro producto no nos lo compran, ahorita lo que agarramos no lo podemos vender, porque dicen que está contaminado”, señaló Antonio Jiménez, pescador afectado por la caída en las ventas.

No nos hemos podido reponer la verdad, ya llevamos casi dos meses y no vemos que las autoridades se acerquen a nosotros para tener un diálogo, que nos platiquen en qué manera nos pueden ayudar”, manifestó Mario Hernández, vendedor ambulante.

Ante la ausencia de canales de atención por parte de las dependencias gubernamentales y las empresas responsables, más de 600 trabajadores del mar del sur de Veracruz optaron por la vía legal para exigir la reparación del daño.

El gremio interpuso una denuncia ante el Poder Judicial de la Federación, buscando que se dicten medidas cautelares y se ejecuten planes de contingencia urgentes que reactiven la economía local. Advirtió que la falta de respuestas prontas en los tribunales prolongará la parálisis de una industria que representa el único sustento de miles de familias en el sureste.