Paro de transportistas sacude a Veracruz, Tlaxcala y Chiapas; exigen frenar los asaltos

Transportistas de Veracruz, Tlaxcala y Chiapas se sumaron a la movilización nacional del sector para exigir a los tres órdenes de gobierno mayores garantías de seguridad en las carreteras, ante los asaltos violentos, la pérdida de vidas de conductores y el incremento de los costos de operación.

En Veracruz, el paro inició a las 8:00 horas en 12 municipios de las regiones norte, centro y sur del estado. Los manifestantes señalaron que, aunque los asaltos han disminuido, los robos que persisten se cometen con violencia y ponen en riesgo la vida de quienes trasladan mercancías.

Las protestas se registraron en Orizaba, Rancho Trejo, Veracruz, Coscomatepec, Xalapa, Perote, Coatepec, Poza Rica, Coatzacoalcos, Minatitlán, La Tinaja y Tierra Blanca.

Valentín Romero, dirigente de la organización HAMOTAC, explicó que las manifestaciones tenían un carácter pacífico y buscaban generar conciencia sobre los problemas que enfrentan los operadores del transporte de carga en las carreteras del país.

El líder transportista sostuvo que, pese a que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, había descartado movilizaciones a nivel nacional, el sector decidió continuar con la protesta debido a que no se ha alcanzado un acuerdo sobre el pliego petitorio que presentaron.

Ya estamos hartos por tanto abuso que tenemos y creo que es el momento en que ya los transportistas llegamos a decir ya basta”, advirtió.

Aunque inicialmente se había anunciado que el paro se prolongaría hasta las 15:00 horas, sin bloqueos totales y con la ocupación de un solo carril, en la región de Xalapa los transportistas levantaron la protesta alrededor de las 10:00 horas.

En Tlaxcala, integrantes de la Asociación Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) se sumaron a la movilización nacional. Cortesía

Tlaxcala: bloqueos intermitentes en carreteras

En Tlaxcala, integrantes de la Asociación Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) se sumaron a la movilización nacional mediante bloqueos intermitentes en distintos puntos carreteros para exigir seguridad y denunciar que varios de sus compañeros han perdido la vida durante asaltos.

Los transportistas también señalaron el incremento en las tarifas de las casetas, el encarecimiento del diésel y los bajos costos de los fletes como factores que afectan la actividad del sector.

Estamos haciendo una manifestación, señores, ya que ha habido muchos asaltos y han perdido la vida muchos compañeros. Estamos pidiendo al gobierno que tome cartas en el asunto porque en realidad no hacen nada”, expresó uno de los participantes.

Los puntos de protesta se ubicaron en la carretera Apizaco-Tlaxcala, a la altura de la Y Griega; en la México-Veracruz, en Calpulalpan y Xaloztoc, así como en la carretera federal Puebla-Tlaxcala, en el municipio de Zacatelco.

Debido a los bloqueos parciales, la circulación avanzó con lentitud en estas vías, donde en algunos tramos únicamente permaneció habilitado un carril.

las unidades se concentraron antes de la caseta de peaje de la carretera que comunica Chiapa de Corzo con San Cristóbal de las Casas. Cortesía

Chiapas: exigen seguridad y atención a accidentes

En Chiapas, transportistas de diversas agrupaciones también se incorporaron al paro nacional para demandar mejores condiciones de seguridad en las carreteras.

Mario de Jesús Cruz Pérez, representante de la AMOTAC en la entidad, señaló que, si bien no se registran asaltos carreteros en territorio chiapaneco, los robos ocurren cuando los operadores salen del estado y transitan por entidades vecinas.

Como parte de la movilización, las unidades se concentraron antes de la caseta de peaje de la carretera que comunica Chiapa de Corzo con San Cristóbal de las Casas.

El dirigente consideró que este tramo representa un punto de riesgo por los constantes accidentes automovilísticos y la falta de vigilancia de la Guardia Nacional, además de otros factores que, afirmó, afectan la seguridad de los usuarios.

También denunció presuntas irregularidades en la atención de accidentes por parte de la empresa concesionaria, al señalar que no siempre se respetan las condiciones de los seguros correspondientes.

De acuerdo con Cruz Pérez, esta problemática no se limita a la vía Chiapa de Corzo-San Cristóbal de las Casas, sino que también se presenta en los tramos Ocozocoautla-Arriaga y Ocozocoautla-Las Choapas, en dirección a Veracruz.

Con las movilizaciones, los transportistas reiteraron su exigencia de que las autoridades atiendan sus demandas de seguridad, mejores condiciones para el traslado de mercancías y medidas que permitan reducir los riesgos y costos que enfrenta el sector.