Antonio Pérez Garibay despide a Cuauhtémoc Cárdenas: “Un día triste para México”

Antonio Pérez Garibay, padre del piloto mexicano de Fórmula 1 Checo Pérez, expresó "es un día triste para el país, hemos perdido un gran ser humano para la democracia en México", así lo dijo en relación al fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Llegó al Panteón Francés poco antes de la media noche y expresó "aquí no hay que hablar ni de colores ni de partidos, sino del gran ser humano y yo creo que lo que él hizo es la nueva democracia de México".

El político expresó su solidaridad con los familiares del ingeniero y destacó su cercanía con distintos ámbitos de la vida pública.

A la familia del ingeniero les expresó su cariño "estamos con ustedes, los queremos, sabemos que son gente de bien, mexicanos muy queridos, en todos los ámbitos de la política".

Pérez Garibay consideró que los mexicanos debemos recordar la tenacidad y el amor por México que siempre tuvo Cuauhtemoc Cárdenas.

El recuerdo de Cuauhtémoc Cárdenas

Recordó que conoció a Cárdenas en su campaña por la Presidencia de la República en 1988 "un gran ser humano, una persona a la que quiero mucho con la que se construyó mucho del México del futuro".

Narró que el ingeniero Cárdenas lo invitó hace poco a hacer ejercicio "maravilloso, entero y caray...no me lo hubiera imaginado, me dieron la noticia y por eso vengo, a estar presente con él para estar unos minutos con él y con su familia".

*mcam