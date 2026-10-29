Viggiano y Noroña chocan por Taddei; aluden propiedades millonarias

Desde su escaño, la priista Carolina Viggiano se puso de pie. “Yo lo único que quiero decir al senador es que cuando suba y me aluda, cuando alguien, en cualquier lugar, aquí en el Senado, quiera aludirme, lo haga abiertamente, con huevos”, lanzó para responder al morenista Gerardo Fernández Noroña, quien hizo mención a información que ha circulado en diferentes espacios donde se señala a la senadora de tener terrenos y casas que no corresponden a sus ingresos.

Momentos antes, él subió a tribuna a decir que Guadalupe Taddei no es de Morena y a negar que el morenismo haya modificado la ley para darle más poder como presidenta del INE.

Carolina Viggiano respondió que “Taddei era de carrera, pero como todo lo que toca Morena lo echa a perder, pues también la echaron a perder.

“Por supuesto que a Taddei le van a seguir pagando, ahora con impunidad, le dieron todo el poder para pagarle todo lo que les dio. Eso es lo que pasó realmente. Y quiero decir una cosa.

“Aquí el único farsante ya sabemos quién es, el que siempre viene aquí a decir el mismo discurso de siempre, nada nuevo, a sacar sus complejos y sus resentimientos aquí, como buen racista y clasista que es, acusar siempre, porque es una seudo izquierda y no se conforma con ser un simple senador aquí, porque siempre va a tener la frustración de querer ser el presidente.

“Ese es el único farsante que tenemos aquí y todos lo conocemos, acomplejado, racista, clasista. Eso es usted” y señaló a Fernández Noroña.

El morenista respondió que “me señaló al final quien estaba haciendo uso de la palabra. Yo no tengo propiedades por 107 millones de pesos. Yo no soy dirigente de un partido encabezado por Alejandro Moreno Cárdenas, con casas de 300 millones de pesos.

“Yo no me he apropiado del PRI cambiando el estatuto para reelegirme eternamente, ni pertenezco a un partido de represores, de traidores al pueblo, de vendepatrias y de corruptos que hoy están perfectamente representados y aliados con Acción Nacional, que son lo mismo.

“Puede decir lo que quiera, pero efectivamente cuando me quiera aludir que lo haga claramente, porque me señaló, está claro. Por eso le respondo. Si no, como ver llover, porque nada de lo que dijo me acomoda”, dijo.

Y Carolina Viggiano exigió que cuando la aluda “lo haga abiertamente, con huevos”.