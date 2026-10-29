Fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas hizo eco en medios internacionales

La noticia sobre la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano traspasó las fronteras y destacó en medios de Estados Unidos y Europa. Periódicos y agencias coincidieron en presentarlo como un hombre clave de la transición democrática mexicana, al recuperar su trayectoria política, su influencia en la izquierda y su papel en la transformación del sistema político del país.

The New York Times publicó un obituario de Anthony DePalma bajo el titular Cuauhtémoc Cárdenas, Who Helped End One-Party Rule in Mexico, Dies at 92 (“quien ayudó a poner fin al gobierno de un solo partido en México”). En su cobertura, el diario subrayó que el ingeniero Cárdenas “nunca ganó la Presidencia, pero fue una figura central de la transformación democrática del país”, con lo que destacó la relevancia de su trayectoria más allá de sus aspiraciones presidenciales.

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La agencia AP lo definió como “una de las voces políticas modernas más importantes de México” y “un líder indiscutido de la izquierda mexicana”. Su información fue reproducida por The Washington Post, mientras que el medio estadunidense The Hill también compartió la nota de la agencia y tituló su cobertura “Muere Cuauhtémoc Cárdenas, histórico político mexicano y ex candidato presidencial”.

La prensa europea destaca el legado político de Cárdenas

El diario español El País tituló: “Muere a los 92 años Cuauhtémoc Cárdenas, histórico líder de la izquierda mexicana”, y destacó que el hijo del general Lázaro Cárdenas “abrió el camino del poder a la izquierda en el país”. De esta manera, el periódico puso el acento en la importancia de su trayectoria dentro de la historia política mexicana y en su vínculo con el avance de esa corriente ideológica.

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La Opinión, de Los Ángeles, publicó una nota de Evaristo Lara en la que lo llamó “pilar de la izquierda mexicana”. Además, citó a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien lo describió como “un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país”.

La agencia ANSA, de Italia, lo recordó como “el arquitecto de la transición democrática del país”. Asimismo, destacó que en 1988, después de denunciar fraude electoral, “eligió no llamar al pueblo a las armas”, una decisión que forma parte de los episodios más relevantes de su trayectoria política.

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Por su parte, el portal francés Mediapart encabezó su información con el titular: “Cuauhtémoc Cárdenas, figura destacada de la izquierda mexicana, ha fallecido a los 92 años”.

Así, las coberturas de periódicos y agencias de Estados Unidos y Europa coincidieron en destacar su relevancia política, su relación con la izquierda mexicana y su papel en la transición democrática del país.

*mcam