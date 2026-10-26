Gobernación reitera llamado al diálogo a transportistas manifestantes en 19 estados

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) pidió a los integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) evitar los bloqueos carreteros y mantener las protestas sin perjudicar la movilidad de la población ni las actividades económicas.

La dependencia advirtió que las interrupciones viales afectan a miles de personas que necesitan trasladarse a sus trabajos, escuelas y hogares, además de complicar el abastecimiento de productos y el funcionamiento de empresas comerciales e industriales.

Las demandas de un sector no deben traducirse en afectaciones a la vida cotidiana de la población”, afirmó Gobernación en su posicionamiento.

Al mismo tiempo, la institución aseguró que mantiene abiertos los canales de diálogo para atender los planteamientos de los transportistas sin trasladar los costos de la protesta a la ciudadanía.

SEGOB busca una salida al conflicto sin afectar a la población

El llamado del Gobierno federal se produce en una jornada de movilizaciones del autotransporte de carga que ha generado complicaciones en distintas carreteras del país.

La Secretaría de Gobernación reportó 38 manifestaciones en 19 estados, con concentraciones y cierres parciales en puntos estratégicos. Entre las zonas afectadas se encuentran los accesos carreteros al Valle de México, donde las restricciones de circulación han repercutido en los tiempos de traslado.

La postura de la dependencia coloca el diálogo como una alternativa para atender las inconformidades del sector, al tiempo que advierte sobre las consecuencias de interrumpir vías utilizadas diariamente por trabajadores, pasajeros y empresas.

El desafío consiste en encontrar mecanismos para procesar las demandas de los transportistas sin agravar los problemas de movilidad ni interrumpir el suministro de mercancías.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reafirmó su disposición al diálogo con transportistas. X

Inseguridad carretera, una de las principales demandas

Las organizaciones del autotransporte sostienen que la inseguridad en las carreteras constituye uno de los problemas centrales de su actividad. Los robos y otros riesgos durante los recorridos afectan a los operadores, elevan los costos logísticos y dificultan el cumplimiento de los tiempos de entrega.

Carlos Salas, representante del sector transportista, señaló que algunos conductores evitan circular durante la noche por determinados tramos debido a los riesgos que enfrentan.

Como ejemplo, explicó que un viaje a Monterrey puede tomar casi el doble de tiempo que anteriormente. Para los recorridos hacia el sureste, agregó, los operadores deben esperar condiciones que les permitan transitar con mayor seguridad.

Estas circunstancias, según los representantes del sector, también contribuyen a la falta de conductores y afectan la productividad de las empresas dedicadas al traslado de mercancías.

La inseguridad es, por tanto, una de las cuestiones que los transportistas buscan colocar en la agenda de las autoridades durante las movilizaciones.

Reglas fiscales y administrativas generan inconformidad

Además de exigir mejores condiciones de seguridad, representantes de organizaciones transportistas han cuestionado disposiciones relacionadas con la operación de sus unidades y las deducciones fiscales.

Isaí Hernández, de la Asociación Mexicana de Organizaciones Transportistas, señaló que las restricciones para obtener placas para vehículos con más de 10 años de antigüedad representan una dificultad para ciertos operadores.

También cuestionó los cambios en el límite de ingresos que, según explicó, permite deducir los costos de peaje, al pasar de 300 millones a 250 millones de pesos anuales.

Estas inconformidades se suman a las preocupaciones sobre los costos de operación y la capacidad de los pequeños propietarios para mantener sus actividades.

La atención de estas demandas requiere revisar los planteamientos específicos del sector y determinar qué medidas pueden atenderse mediante acuerdos administrativos, acciones de seguridad o modificaciones normativas.

Bloqueos complican accesos al Valle de México y al AIFA

Durante las primeras horas de la jornada se reportaron afectaciones en las autopistas México-Querétaro, México-Pachuca, Chamapa-Lechería, Ecatepec-Pirámides y Peñón-Texcoco, así como en avenida Paseo Tollocan, en Toluca.

En la caseta de Tepotzotlán se registró un cierre parcial, mientras que en la México-Pachuca, a la altura de Ecatepec, los manifestantes ocuparon dos carriles. En otros puntos, la circulación quedó limitada a un carril.

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) advirtió sobre posibles retrasos para llegar a sus instalaciones, aunque informó que las operaciones aéreas continuarían con normalidad. La terminal recomendó anticipar los traslados, revisar el tránsito y considerar rutas alternas.

Las afectaciones muestran el alcance que pueden tener las movilizaciones del transporte de carga en la movilidad cotidiana y en las cadenas de distribución.