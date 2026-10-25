Transportistas alistan paro en 27 estados del país

HERMOSILLO.– Desde las 6:30 horas de hoy comenzará un paro nacional indefinido del autotransporte de carga en México.

Esta manifestación es encabezada por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), que denuncia la inseguridad en carreteras y los altos costos de operación que enfrentan las empresas del sector.

Los bloqueos y protestas se anticipan en la capital del país y otras 26 entidades, que podrían impactar a los sectores industrial, de servicios y comercio desde Chiapas hasta Baja California.

La Secretaría de Gobernación externó su disposición al diálogo con las organizaciones que convocan al paro, y varias asociaciones de transportistas han dicho que no participarán de las protestas.

Sin embargo, se esperan movilizaciones en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Coahuila, Colima, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Morelos, Baja California y Sonora, entre otras entidades.

“Si el transporte se detiene, la economía en México se detiene. Es un paro nacional e indefinido ante la falta de una respuesta oficial satisfactoria. No es una decisión que tomemos con ligereza, sabemos perfectamente lo que implica detener una actividad de la que depende el funcionamiento coordinado del país”, expresó Augusto Ramos Melo, presidente nacional de Canacar.

Según la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac), participarán un millón de transportistas, quienes diariamente movilizan 1.6 millones de toneladas de mercancía, principalmente alimentos, productos agrícolas, ganaderos, autopartes, combustibles, químicos, minerales y materias primas.

La afectación también abarca los más de 21 millones de cruces fronterizos diarios de importación o exportación, que representan un intercambio comercial de mil 800 millones de dólares por día.

Las demandas de los transportistas son: mayor vigilancia y seguridad en carreteras, un alto a las extorsiones de grupos criminales y autoridades; atender el deterioro de la infraestructura vial y las pésimas condiciones de diversos tramos carreteros, que dañan las unidades y aumentan el riesgo de accidentes; que las autoridades dejen de realizar cobros e inspecciones arbitrarias, cobertura de seguros, así como la ampliación de las pólizas de peajes de autopistas para compensar las pérdidas mecánicas y los robos a permisionarios en trayectos nacionales.