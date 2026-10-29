Símbolo de la transición democrática en México; murió Cuauhtémoc Cárdenas

Anoche murió Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a los 92 años de edad, luego de meses de enfrentar complicaciones de salud por deficiencias renal y hepática inherentes a su edad, de acuerdo con el relato de algunas de las personas que estuvieron al pendiente de él.

Los restos mortales del ingeniero Cárdenas arribaron al Panteón Francés a las 10 de la noche con 24 minutos, acompañados de su hijo Lázaro Cárdenas Batel.

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó la muerte de quien en 1988 abanderó un movimiento democrático pacífico y se refirió a él como un “hombre de principios firmes que transformó la vida política de nuestro país”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, expresó sus condolencias por el fallecimiento del político michoacano y envió un abrazo solidario a sus hijos Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, así como a toda su familia.

Fue un hombre íntegro, un demócrata de convicciones firmes y un referente indiscutible de la izquierda mexicana. Fue mi amigo y su ejemplo y congruencia permanecen”, dijo el zacatecano.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho Cué se refirió a Cuauhtémoc Cárdenas como “figura central de la vida pública de México y pilar de la alternancia democrática. Su trayectoria es ejemplo de convicción, lucha y perseverancia”.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, escribió en sus redes sociales: “Lamento profundamente el fallecimiento del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, siempre generoso y cercano en los desafíos que tuvimos que enfrentar en nuestro tiempo. Mis sinceras condolencias a Cuauhtémoc y Lázaro, familiares, amigos y la izquierda mexicana. Descanse en paz”.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México expuso: “México despide a uno de los grandes protagonistas de su historia democrática; un hombre que deja una profunda huella en su historia y que abrió caminos de libertad para las generaciones venideras”.

El canciller Roberto Velasco expresó que Cuauhtémoc Cárdenas fue “figura fundamental en la historia democrática de México. Su congruencia y defensa de la soberanía contribuyeron a ampliar las libertades políticas y transformar la vida pública del país”.

Itzel Castillo, secretaria de las Mujeres, resaltó que “su ejemplo permanecerá vivo en la memoria de nuestro pueblo y en las aspiraciones de construir un México más justo, libre y democrático”.

La diputada federal Olga Sánchez Cordero recordó que “defendió sus convicciones con firmeza, mantuvo la independencia de su juicio y dio a la lucha por la justicia social y la soberanía nacional”.

Luz Elena González, secretaria de Energía, agradeció “la generosidad y disposición para contribuir al fortalecimiento de Petróleos Mexicanos, desde la Presidencia Honoraria de la Comisión Consultiva del Petróleo, compartiendo su experiencia y visión para el futuro energético de nuestro país”.

LA OPOSICIÓN LAMENTA EL DECESO

Políticos de la oposición se sumaron a las condolencias por el deceso de quien fuera tres veces candidato a la Presidencia de la República.

La diputada panista Kenia López Rabadán se refirió a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como “una figura fundamental de la vida política y democrática de México”.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, describió a Cárdenas como un hombre “de gran vocación democrática cuyo trabajo fue decisivo en la evolución política de México”.

Alejandro Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional, se refirió al ingeniero “como una figura destacada de la vida política de México, cuya trayectoria dejó una huella importante en la historia democrática de nuestro país”.

La senadora y secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, destacó: “Hay hombres que pertenecen a un partido, y hay hombres que pertenecen a la historia. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano pertenece a la historia de México”.