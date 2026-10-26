Transportistas realizan manifestaciones y bloqueos en 19 estados, confirma Segob

El paro de transportistas en México provoca afectaciones viales en distintos puntos del país, luego de que la Secretaría de Gobernación reportara 38 manifestaciones en 19 estados. Las movilizaciones, convocadas por organizaciones del autotransporte de carga, tienen como principales demandas el reforzamiento de la seguridad carretera y la revisión de medidas fiscales y administrativas que, aseguran, dificultan su actividad.

En los accesos a la Ciudad de México, los manifestantes realizaron cierres parciales y concentraciones en varias autopistas, con repercusiones en los tiempos de traslado hacia la capital y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Los transportistas afirmaron que su intención era protestar de manera pacífica y evitar afectaciones significativas a la población. Sin embargo, la reducción de carriles en puntos estratégicos generó complicaciones para los automovilistas y el transporte de mercancías.

Estas son las carreteras afectadas

Durante las primeras horas de la jornada se reportaron movilizaciones en diferentes accesos carreteros del Valle de México.

En la caseta de Tepotzotlán, sobre la autopista México-Querétaro, se registró un bloqueo parcial alrededor de las 8:00 horas. En ese punto se mantenía el paso por cuatro carriles, dos en cada sentido.

En la autopista México-Pachuca, a la altura de Ecatepec, los manifestantes comenzaron a concentrarse desde las 6:00 horas y, aproximadamente a las 8:30, cerraron dos carriles.

También se reportaron afectaciones en avenida Paseo Tollocan, en Toluca, con dirección a la Ciudad de México, donde la circulación quedó limitada a un carril. En la caseta de la autopista Peñón-Texcoco se informó de una situación similar, con el tránsito habilitado únicamente por un carril.

Entre los principales puntos de concentración anunciados se encuentran:

Autopista México-Querétaro: caseta de Tepotzotlán.

Autopista Chamapa-Lechería: caseta Chamapa, con dirección al AIFA.

Autopista México-Pachuca: zona de la caseta y accesos de Ecatepec.

Autopista Ecatepec-Pirámides: punto de concentración de transportistas.

Autopista Peñón-Texcoco: caseta de Texcoco.

Paseo Tollocan: circulación restringida en dirección a la Ciudad de México.

Las condiciones viales pueden cambiar conforme avance la movilización, por lo que se recomienda consultar los reportes de tránsito antes de iniciar un recorrido.

AIFA advierte sobre retrasos en los accesos al aeropuerto

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles informó que las principales afectaciones podrían concentrarse en las autopistas México-Pachuca, Chamapa-Lechería, Ecatepec-Pirámides y Peñón-Texcoco, además del Arco Norte en su conexión con la México-Pachuca.

La terminal aeroportuaria precisó que sus operaciones aéreas continuarían con normalidad, aunque advirtió sobre posibles complicaciones para llegar por carretera.

Ante este escenario, recomendó a los pasajeros anticipar su salida, revisar las condiciones del tránsito, considerar rutas alternas y reservar tiempo adicional para llegar al aeropuerto.

La advertencia resulta relevante para quienes tienen vuelos programados, debido a que los cierres parciales pueden incrementar los tiempos de traslado incluso cuando las operaciones aéreas no presentan interrupciones.

Transportistas denuncian inseguridad

La seguridad en las carreteras es uno de los principales reclamos de las organizaciones participantes. Los representantes del sector sostienen que los robos y otros riesgos durante los recorridos afectan tanto a los operadores como a las empresas responsables del traslado de mercancías.

Carlos Salas, representante del sector transportista, señaló que las condiciones de inseguridad han desalentado a algunos trabajadores y contribuido al déficit de conductores.

También explicó que los operadores modifican sus horarios para evitar circular durante la noche por determinados tramos considerados riesgosos. Esta práctica puede prolongar los recorridos y reducir la productividad del autotransporte.

Como ejemplo, indicó que un viaje a Monterrey puede tomar casi el doble de tiempo que anteriormente. Para los traslados hacia el sureste, añadió, los operadores deben esperar condiciones que les permitan circular con mayor seguridad.

Estas dificultades repercuten en la entrega de mercancías e insumos, además de elevar los costos operativos de las empresas que dependen del transporte por carretera.