Pactan apuntalar con ayuda a Cuba; México, España y Brasil suman fuerzas

México, Brasil y España emitieron un posicionamiento conjunto ante la evolución de la situación que vive Cuba y acordaron reforzar la ayuda humanitaria para isla, que se ha visto afectada por el bloqueo energético que Estados Unidos impuso en enero pasado.

Durante la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, realizada en Barcelona, España, expresaron su preocupación por la crisis humanitaria que atraviesa el pueblo cubano y emplazaron a que se adopten las medidas necesarias para aliviar esta situación, evitando acciones que agraven las condiciones de vida de la población o contrarias al derecho internacional.

“Nos comprometemos a incrementar de manera coordinada nuestra respuesta humanitaria dirigida a aliviar el sufrimiento del pueblo cubano”, destacaron.

“Hacemos un llamado a un diálogo sincero, respetuoso y acorde al derecho internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas. Su objetivo debe ser encontrar una solución duradera a la actual situación y garantizar que sea el propio pueblo cubano quien decida su futuro en plena libertad”, manifestaron.

Al participar en la cumbre, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió una declaración internacional contra la intervención militar en Cuba, y propuso que México sea la sede del próximo encuentro “para dialogar sobre la economía centrada en el bienestar y sobre una democracia que responda a las verdaderas necesidades de los pueblos”.

La mandataria federal, que en el marco de la cumbre sostuvo reuniones con jefes de Estado, como los de Brasil, Colombia y Uruguay, aclaró que no hay crisis con el gobierno español y llamó a los presentes a reflexionar sobre la libertad que conlleva la democracia.

Forjan frente común para ayudar a Cuba

En una declaración conjunta, los tres gobiernos alertaron sobre la urgencia social en la isla y exigieron el respeto al derecho internacional en el mundo.

Frente a la crisis humanitaria que atraviesa Cuba, los gobiernos de México, España y Brasil anunciaron ayer un compromiso conjunto para incrementar y coordinar el envío urgente de ayuda a la población de la isla.

En un comunicado trilateral, las naciones hicieron un exhorto para evitar acciones que agraven el sufrimiento de los cubanos y pidieron respeto a la integridad territorial del país.

“Expresamos nuestra enorme preocupación por la grave crisis humanitaria que atraviesa el pueblo de Cuba y emplazamos a que se adopten las medidas necesarias para aliviar esta situación y se eviten acciones que agravan las condiciones de vida de la población o contrarias al derecho internacional”, aseguraron.

“Nos comprometemos a incrementar de manera coordinada nuestra respuesta humanitaria dirigida a aliviar el sufrimiento del pueblo cubano”.

El esfuerzo diplomático se da tras la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, donde propuso una declaración internacional para bloquear cualquier intento de intervención militar extranjera en territorio cubano y priorizar la paz.

“Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba, que el diálogo y la paz prevalezcan. Quiero también extender una invitación para que esta cumbre tenga como próxima sede a México, donde podemos dialogar sobre la economía centrada en el bienestar y sobre una democracia que responda a las verdaderas necesidades de los pueblos”, planteó.

La jefa del Ejecutivo mexicano hizo un llamado a reflexionar sobre la libertad que conlleva la democracia.

AGRADECEN LLAMADO

El gobierno de Cuba pronto dio acuse de recibo del respaldo mostrado por la Presidenta en Barcelona, España.

En sus redes sociales, el canciller cubano Bruno Rodríguez agradeció la posición de la Presidenta de México contra una posible intervención militar ordenada por el mandatario estadunidense Donald Trump.

“Agradecemos pronunciamiento de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, contra una intervención militar de EU en Cuba y por su sólido y consistente llamado a la paz, el diálogo, la diplomacia y la no interferencia en los asuntos internos del pueblo cubano”, manifestó.

Por su parte, la embajada de Cuba en México expresó que “escuchar y sentir la voz firme y honesta de la admirada presidenta Claudia Sheinbaum al reconocer la permanente lucha del pueblo de Cuba por su independencia, nos alienta mucho”.

“Gracias, Presidenta, sentimos que la dignidad de Nuestra América está defendida y representada por usted”, agregó.

Y es que la visita de la mandataria no pasó desapercibida, ya que después de su participación en la cumbre convivió con connacionales en España.

En redes sociales, compartió las muestras de afecto que recibió y las peticiones que hicieron los paisanos radicados en España.

“El ser mexicano quiere decir eso: reconocer nuestro legado de grandeza ¡Y qué viva México!”, enfatizó.

AGENDA

Se espera que la Presidenta visite hoy el Centro Nacional de Supercomputación y sostenga una reunión con académicos y funcionarios.

Además, descartó nuevamente una reunión con el rey Felipe de España. “No, por ahora”, dijo.

“Sembremos vida, no guerra”

Al participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia celebrada en Barcelona, España, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo ayer un llamado internacional para redirigir 10% del gasto armamentista global hacia un programa masivo de reforestación, bajo la premisa de “sembrar vida, no guerra”.

“Quiero proponer una acción concreta que propuse en el G20. Sencilla, una propuesta que parta de una nueva visión de las Naciones Unidas, destinar 10% del gasto mundial en armamento, que asciende a miles de millones de dólares, para impulsar un programa global que permita a millones de personas reforestar millones hectáreas cada año. En vez de sembrar guerra, sembremos paz, sembremos vida”, expresó.

En su discurso, pidió reflexionar sobre la libertad que conlleva la democracia.

Consideró que, como jefa de Estado, su propósito es garantizar el acceso a la educación, la salud y la cultura.

La mandataria se reunió ayer también con los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Colombia, Gustavo Petro, y de Uruguay, Yamandú Orsi, donde resaltó la unidad en América Latina.

“¡Viva América Latina!”, exclamó en sus redes sociales.

Lula da Silva aseguró que siempre será un honor compartir con sus homólogos.

“Es siempre un gran honor estar con mis compañeros latinoamericanos”, destacó.

EL LLAMADO

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, llamó a proteger la democracia ante “los ataques al sistema multilateral” en la reunión en Barcelona.

“El contexto es claro, la democracia no puede darse por sentada”, afirmó. “Vemos ataques al sistema multilateral, un intento tras otro de impugnar las reglas”.

Ximena Mejía y Ernesto Méndez