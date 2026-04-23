Persiste clima de miedo en Morelos; recorrido

CUERNAVACA.– Las desapariciones y los feminicidios de Kimberly y Karol no sólo conmocionaron a la sociedad morelense, también dejaron al descubierto el clima de inseguridad y miedo que permea en la entidad durante la administración de Margarita González Saravia, una realidad que golpea directamente a la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

En los pasillos y accesos de la universidad, los estudiantes denuncian que la inseguridad se ha vuelto parte del día a día. Dentro de los campus no sólo transitan universitarios o vecinos de colonias cercanas: también se detecta la presencia de narcomenudistas y taxistas que, según testimonios de alumnos, buscan reclutar jóvenes para el sexoservicio mediante la entrega de tarjetas de presentación.

Ante estos señalamientos, las autoridades universitarias reconocen la gravedad del problema, como lo dio a conocer en entrevista Alberto Gaytán Alegría, director de Educación Superior de la UAEM y coordinador de las mesas de diálogo, quien señaló que se iniciarán investigaciones y se dará aviso a las autoridades correspondientes.

“Evidentemente iniciaremos las indagaciones correspondientes y daremos aviso a la autoridad. Si esto está sucediendo, lo tenemos que afrontar y además prevenir a nuestros estudiantes para que lo denuncien de manera inmediata”, afirmó.

Sin embargo, el problema no se limita a lo que ocurre en los accesos o alrededores del campus. Estudiantes y colectivos señalan que la violencia también se manifiesta dentro de las aulas.

Adriana Gómez, integrante de la colectiva Morras contra la Violencia Institucional, denunció que hay abusos sexuales de profesores contra alumnas y que no se cuenta con protocolos para ayudar a las víctimas.