Caída de el mayo erosionó la economía y seguridad de Sinaloa

A dos años de que Ismael El Mayo Zambada fue sustraído de Sinaloa para ser entregado al gobierno de Estados Unidos, la violencia letal en la entidad se puede medir con un incremento de 66.5% en el número de personas asesinadas entre 2024 y 2025.

En el año que se llevaron en un avión privado al capo del Cártel de Sinaloa, en la entidad se iniciaron 805 carpetas de investigación por homicidio doloso, por el asesinato de 994 personas, de acuerdo con informes de Incidencia delictiva del fuero común y Víctimas del delito de fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Para 2025, la cifra de expedientes iniciados por homicidio doloso se incrementó a mil 355 carpetas, un aumento de 68.3% y la cifra de víctimas, en ese año fue de mil 656, un margen al alza de 66.6%, en relación con el año anterior.

La Guerra

La tarde del 25 de julio de 2025, en las redes sociales comenzó a circular la imagen del líder histórico del Cártel de Sinaloa, acompañado por Joaquín Guzmán López, El Güero Moreno, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, el otro cofundador del grupo delictivo.

Los dos personajes se encontraban en una pista de un aeródromo privado, a sus espaldas se distinguía un avión King Air y hombres vestidos de negro que, más tarde se supo eran integrantes del FBI.

De acuerdo con su dicho, El Mayo Zambada había sido extraído de México en una acción que no ha sido aclarada del todo por las autoridades mexicanas, por la fuerza y a través de engaños, para ser entregado por Guzmán López, en un aeropuerto privado en Santa Teresa, Nuevo México, a autoridades de EU.

Este hecho, considerado como una traición, desató una guerra entre Los Chapitos y Los Mayitos, grupos integrados por los herederos de los dos líderes históricos del Cártel de Sinaloa, cuyos enfrentamientos se recrudecieron a partir del 9 de septiembre de 2024 y hasta la fecha.

El Mayo Zambada fue llevado por la fuerza por su ahijado Joaquín Guzmán para entregarse a autoridades de Estados Unidos. Erick Retana

Esta semana, el juez federal de la Corte del Distrito Este de NY, Brian M. Cogan, sentenció a El Mayo Zambada a cadena perpetua; al igual que lo hizo para su socio El Chapo Guzmán, en julio de 2019.

Violencia al alza

Luego de la sustracción de El Mayo, las calles de Culiacán y comunidades conurbadas se convirtieron en un escenario de guerra; algunos cuerpos eran abandonados con un sombrero en la cabeza, en referencia a El Señor del Sombrero, como se conoce a El Mayo Zambada.

Los enfrentamientos fueron en aumento, primero en la sierra, hasta que llegaron a Culiacán; cuando el 9 de septiembre las balaceras y el cierre de caminos marcaron el inicio de la guerra intestina en la historia del cártel.

Los funcionarios que integran el Gabinete de Seguridad, los secretarios de Seguridad, Omar García Harfuch; de la Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo, y de Marina-Armada de México, Raymundo Pedro Morales Ángeles, acudieron a la entidad para supervisar operativos.

Se reforzó la seguridad con más elementos de la Armada, Fuerzas Especiales del Ejército y agentes de investigación de la SSPC, pero la violencia se incrementó.

Carpetas

De acuerdo con la compilación que realiza el SESNSP, julio de 2024 terminó con 38 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, en las que se reportaron 50 víctimas; 36 por arma de fuego, 4 por arma blanca y 10 que fueron asesinadas con otro elemento.

Agosto de ese año concluyó con 39 expedientes iniciados por homicidio doloso; con 44 personas asesinadas, 34 por arma de fuego, 4 por arma blanca, 5 con otro elemento y en un caso no se especificó el arma usada. Pero llegó septiembre, que concluyó con 103 carpetas de investigación abiertas por la muerte violenta de 143 personas, 123 murieron por disparo de arma de fuego, 7 por arma blanca, en 10 se usó otro elemento y en 3 no se logró especificar el arma agresora.

La Fiscalía de Sinaloa reportó que en octubre de 2024 fueron abiertas 141 carpetas de investigación por homicidio doloso, por la muerte de 182 personas, 160 a causa de arma de fuego, 7 por arma blanca y en 15 casos se usó otro elemento.

La caída de El Mayo Zambada. Erick Retana

En noviembre fueron 130 expedientes iniciados para investigar la muerte de 174 personas, 156 asesinadas con arma de fuego, 2 con arma blanca, 10 con otro elemento y en 6 casos no se especificó el arma agresora.

Para diciembre fueron abiertas 119 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, con 157 víctimas, 141 por arma de fuego, 2 por arma blanca y en 14 casos se reportó otro elemento agresor.

De esta forma, la Fiscalía de Sinaloa reportó que 2024 lo concluyó 805 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, en las que se registró la muerte de 994 personas, 803 asesinadas con arma de fuego, 47 con arma blanca, 130 con otro elemento y en 14 casos no se especificó el arma usada.

Para el año siguiente, la guerra entre La Chapiza y La Mayiza se reflejó en un incrementó en estas cifras, ya que 2025 concluyó con mil 355 carpetas de investigación por homicidio doloso, un aumento de 68.3 por ciento.

Las personas asesinadas ese año fueron mil 656, 66.5% más en relación con 2024; las víctimas por arma de fuego fueron mil 480, 84.3% más, en relación con el año anterior; mientras que las víctimas por arma blanca fueron 68, 44.6% más.

En el año, entre enero y mayo, se han iniciado 445 carpetas por homicidio doloso, con 517 víctimas, de las cuales 455 fueron asesinadas con arma de fuego y 36 con arma blanca.

Economía, a la baja

A dos años que El Güero Moreno, se llevó a El Mayo, la violencia aumentó en Sinaloa; pero con la guerra desatada entre La Chapiza y La Mayiza, la economía se colapsó.

Aarón Sánchez, presidente del Colegio de Economistas de la entidad, calculó que en los dos últimos años el Producto Interno Bruto (PIB) ha perdido 10%, ante una ausencia de autoridad y de voluntad política, estatal y federal, para resolver la situación.

Ha sido un periodo bastante intenso, donde la inseguridad pública se convirtió en la principal preocupación de todos los sinaloenses; trajo como consecuencia un deterioro económico bastante fuerte. Para empezar, las empresas de toda naturaleza empezaron a cerrar a las 7:00 a las 8:00 de la noche, a más tardar, dejaron de operar todos los ramos de actividad económica que tienen que ver con horarios ya después de esas horas.

Esto propició un creciente nivel de desempleo y, además, la debacle económica que todo esto conlleva se empezó a generar una situación insostenible, actualmente Sinaloa tiene una economía de subsistencia; seguramente, en estos dos años se ha perdido el equivalente a 10% del PIB estatal”, explicó Sánchez.

El especialista advirtió, ante la falta de voluntad política del gobierno federal y estatal, que a la sociedad sinaloense le llevará, por lo menos, 10 años para poder recuperar todo lo que se ha perdido en materia de inversión económica, por lo que muchos empresarios y familias están considerando la opción de dejar la entidad y llevarse su negocio a otra parte.

La crisis de inseguridad es cada vez mayor, la crisis económica es cada vez más preocupante, y la falta de gobernabilidad es una de las principales características que hoy tiene Sinaloa y, ante todo esto, tenemos un gobierno federal que ha lanzado bastantes mensajes en el sentido de que no le importa nada lo que sucede en Sinaloa.

Muchas familias están optando por salir de Sinaloa, por irse a erradicar a otras entidades; muchas familias, muchas empresas, muchos jóvenes que, en este momento, no pueden conseguir trabajo porque las empresas están operando a su mínima capacidad, el futuro es bastante cierto”, señaló Sánchez.

En mayo de este año, el chef Miguel Taniyama, propietario de un restaurante en Culiacán, convocó a una Carne asada por la paz, frente al ayuntamiento de la ciudad en protesta por la ola de violencia que, parece, no tuvo impacto en las autoridades.

La economía está caída, el problema de los horarios sigue sin resolverse, el tema de la violencia ni se diga, sigue día a día, hay una normalización de la violencia, ya cada vez más perdemos la capacidad de asombro.

De cierta manera vemos, con tristeza que el gobierno sigue con una narrativa de ‘no pasa nada’, cuando para nosotros sigue pasando todo, así van dos años y no le vemos fin”, comentó el empresario.

Dijo que su negocio, como la mayoría de los establecimientos en la capital de Sinaloa, opera en el margen de subsistencia, con el objetivo de conservar, en la medida de lo posible, los empleos.

El negocio lo pusimos en el modo sobrevivencia, desde que empezó todo esto, si busco rentabilidad ya lo hubiera cerrado, pero lo tengo que poner en modo sobrevivencia para sacar el tema de impuestos, de ventas, proveedores, empleos”, dijo.

Taniyama se encuentra en la capital del país, buscando la manera de transferir su inversión y tener una manera de sostener a su familia fuera de un lugar que no es garantía de inversión y de vida.