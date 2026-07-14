IEPC Durango aprueba la acreditación de dos nuevos partidos políticos

El mapa político de Durango ha sumado nuevos competidores. El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC) aprobó por unanimidad la acreditación formal de dos nuevas fuerzas políticas locales: el Partido Paz y Somos México, los cuales quedan legalmente integrados al sistema de partidos en la entidad.

La llegada de ambas organizaciones al escenario electoral conllevó un reajuste inmediato en las finanzas de la política local. Durante la misma sesión extraordinaria, los consejeros del IEPC aprobaron la redistribución del financiamiento público destinado al sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y actividades específicas de los partidos políticos con registro para el periodo correspondiente de julio a diciembre de 2026.

De acuerdo con el órgano electoral local, esta reconfiguración en las prerrogativas estatales es un mandato de ley derivado directamente de la incorporación de ambas agrupaciones ciudadanas, las cuales cumplieron con los requisitos normativos para acceder a recursos públicos y participar en la vida democrática del estado durante la segunda mitad del año.

Con esta resolución, el IEPC Durango reitera la apertura del espectro democrático para la ciudadanía duranguense, al tiempo que obliga a las fuerzas políticas tradicionales a compartir la bolsa presupuestal asignada para el ejercicio fiscal de este año.