Representantes de los dos nuevos partidos toman protesta en el INE

Emilio Álvarez Icaza y Marco Baños, así como Ernesto Guerra y Iván Nájera tomaron protesta como los representantes titulares y suplentes de los dos nuevos partidos, Somos México y Partido Paz, durante la sesión de este jueves en el Instituto Nacional Electoral (INE).

La consejera presidenta Guadalupe Taddei les tomó protesta para asumir el cargo, por lo que ambos nuevos partidos inauguran con este acto, su participación en la herradura de la democracia dentro del Consejo General del INE.

Durante la sesión también se aprobaron los lineamientos para el monitoreo de radio y televisión durante precampañas y campañas, así como la convocatoria para elegir al nuevo presidente del consejo General del Instituto Electoral de Jalisco.

En las precampañas se monitorearán 59 programas de noticias de radio y televisión, mientras que en campaña se incrementará a 489.

Se vigilarán temas como perspectiva de género y violencia política contra las precandidatas y candidatas, pero se excluyó el localizar uso de inteligencia artificial en los anuncios, tampoco se monitorearán temas de integridad de precandidaturas y candidaturas en este monitoreo.