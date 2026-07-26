Caso Dafne: Detienen por feminicidio al director de Academia Militarizada Doenitz

Alfredo

La noche de este sábado 25 de julio, agentes de la Unidad General de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas detuvieron a Jorge Luis "P", director de la Academia Militarizada Doenitz, acusado del delito de feminicidio por la muerte de Dafne Zapata Quintos, una adolescente de 13 años que participaba en un curso de verano organizado por esa institución en Ciudad Madero.

La captura fue realizada en cumplimiento de una orden de aprehensión derivada de la investigación por el fallecimiento de la menor, ocurrido el 13 de julio durante un campamento efectuado por la academia.

En un comunicado, la Fiscalía informó que el detenido es investigado por su probable participación en el delito de feminicidio relacionado con los hechos registrados en las instalaciones de la institución militarizada ubicadas en el municipio de Ciudad Madero.

Investigación suma dos personas procesadas

Con esta detención, son dos las personas procesadas dentro de la investigación. Previamente fue arrestada Dana Yanina "C", de 18 años, quien también enfrenta una imputación por feminicidio. Su situación jurídica continúa en proceso de resolución ante un juez de control.

Tras su detención, Jorge Luis "P" fue trasladado a instalaciones de la Fiscalía, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que determinará su situación legal en la audiencia correspondiente.

Director negó estar presente el día de los hechos

Al inicio de las investigaciones, el director de la academia había declarado públicamente que el día en que ocurrieron los hechos no se encontraba en el plantel, sino en su domicilio.

También sostuvo que, a su juicio, la muerte de la adolescente no necesariamente estaba relacionada con una presunta novatada o actividad de iniciación, sino que podría obedecer a otras circunstancias.

El caso mantiene amplia atención pública

El caso provocó amplia atención pública en Tamaulipas y dio lugar a una investigación ministerial para esclarecer las condiciones en que ocurrió la muerte de la menor durante el campamento de verano.

*mcam