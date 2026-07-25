Asestan nuevo golpe al huachicol en Reynosa: aseguran 109 mil litros de combustible

A solo 48 horas de haber asegurado 3.7 millones de litros de hidrocarburo ilegal, fuerzas de seguridad federales asestaron un segundo golpe al crimen organizado en Reynosa, Tamaulipas.

En un nuevo operativo, decomisaron más de 109 mil litros de combustible robado, junto con una extensa red de almacenamiento, transporte y vigilancia clandestina.

De acuerdo con información de la Octava Zona Militar, el operativo se llevó a cabo en una zona rural de la ciudad fronteriza con los Estados Unidos.

Las instalaciones localizadas presentan características similares al complejo descubierto dos días antes. En esta ocasión, fueron asegurados 109 mil 400 litros de hidrocarburo.

El equipo decomisado incluye: 18 tanques cilíndricos horizontales, tres tanques verticales de almacenamiento, un tanque tipo "frac tank", dos tractocamiones, dos pipas, dos motobombas, cuatro cámaras de videovigilancia y una antena de radiocomunicación.

El personal militar desmanteló una infraestructura similar a la localizada dos días antes, Especial

La Secretaría de la Defensa Nacional se reservó la ubicación exacta del predio.

Se presume su cercanía con el punto donde se realizó el primer gran aseguramiento, un terreno localizado sobre una vereda que conecta con la brecha “El Becerro”.

Esta vía cuenta con múltiples ramificaciones que comunican con la región central de Tamaulipas y con municipios del norte de Nuevo León.

Lo asegurado quedó a disposición de la mesa de investigación, que integrará las pruebas a una carpeta para identificar a los responsables de esta red de almacenamiento y tráfico de hidrocarburos.

El operativo fue posible gracias a una orden de cateo liberada por un juez de control.