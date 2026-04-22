Prevén temporada de huracanes 2026 muy activa debido a El Niño

Ante un escenario de formación del fenómeno de El Niño, que podría surgir en el trimestre mayo, junio, julio, con una fase más intensa en septiembre (Súper El Niño), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó una Temporada de Huracanes 2026 muy activa en el Océano Pacífico, por arriba del promedio.

Durante la Reunión Nacional de Protección Civil Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026, Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN, informó que del lado del Pacífico se esperan de 18 a 21 sistemas con nombre, cuando la climatología de 1991 a 2020, es de 15.

De estos 18 a 21 sistemas con nombre tendríamos entre nueve y 10 tormentas tropicales, tendríamos entre cinco y seis huracanes categoría 1 y 2, y entre cuatro y cinco huracanes categoría 3, 4 o 5", explicó.

Detalló que en el caso del Océano Atlántico, que incluye el Golfo de México y Mar Caribe, se prevén de 11 a 15 ciclones tropicales, cerca o ligeramente por debajo del promedio histórico de 14.

¿Cómo se van a distribuir?, entre siete y ocho serían tormentas tropicales, entre tres y cinco serían huracanes categoría 1 y 2, y entre uno y dos serían huracanes categoría 3, 4 y 5". precisó.

Fabián Vázquez Romaña destacó que existen algunos escenarios de incremento de hasta tres grados en la temperatura del mar, lo que es combustible para incrementar la potencia de los ciclones tropicales, el aumento de la sequía, incremento en el número de incendios forestales, y un mayor número de contingencias ambientales por ondas de calor.

Los nombres que llevarán este año los ciclones tropicales son:

Océano Pacífico

Amanda

Genevieve

Marie

Boris

Hernan

Norbert

Cristina

Iselle

Odalys

Douglas

Julio

Polo

Elida

Karina

Rachel

Fausto

Lowell

Simon

Trudy

Vance

Winnie

Xavier

Yolanda

Zeke

Océano Atlántico

Arthur

Bertha

Cristobal

Dolly

Edouard

Fay

Gonzalo

Hanna

Omar

Isaias

Paulette

Josephine

Rene

Kyle

Sally

Leah

Teddy

Marco

Vicky

Nana

Wilfred

Acapulco a más de dos años del huracán Otis

Por Porfirio Escandón

A casi 900 días del impacto del huracán Otis, el puerto de Acapulco se encuentra en una etapa definitoria de consolidación. Tras superar la fase de emergencia, el balance de reconstrucción arroja resultados históricos impulsados por la Federación, donde la infraestructura turística ha recuperado su brillo mediante proyectos de gran calado que ya transforman el rostro del puerto.

En este contexto, se destaca que la reactivación económica es una realidad palpable gracias a la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, permitiendo que la reconstrucción sea integral, social y profundamente estructural.

Este proceso liderado por el Gobierno Federal ha permitido avances verificables que hoy sostienen la economía de las familias acapulqueñas, logrando rehabilitar la zona hotelera para alcanzar una ocupación histórica del 88% en Semana Santa 2026 en coordinación con la Secretaría de Turismo y Fonatur.

Sumado a esto, la inversión sin precedentes de más de 35,000 millones de pesos en apoyos directos para la reconstrucción de viviendas ha sido el corazón de la recuperación, eliminando intermediarios y acelerando el bienestar en los hogares más afectados. Asimismo, la modernización del sistema hidráulico y de saneamiento ya no es una promesa, sino un proyecto estratégico de CONAGUA en marcha, con una inversión de 5,200 millones de pesos destinada a resolver rezagos estructurales de forma definitiva.

De la responsabilidad local hacia una visión de futuro sustentable

Para consolidar este esfuerzo de la Federación, resulta fundamental fortalecer la colaboración con el ámbito municipal en tareas que complementen la resiliencia del puerto, tales como la optimización del alumbrado público y la seguridad en las zonas periféricas.

El compromiso federal ha sido total, cumpliendo en tiempo récord con la limpieza y conectividad; ahora, el objetivo es armonizar la gestión local con esta inversión extraordinaria para asegurar que el bienestar llegue con la misma intensidad a cada rincón de la comunidad.

Bajo esta lógica, el Diputado Irugami Perea propone potenciar el uso de mecanismos institucionales ya existentes, como Fonatur, para garantizar que el mantenimiento de los servicios públicos sea eficiente, autónomo y permanente. Esta ruta estratégica se complementa con la promoción de una auditoría ciudadana y un plan de ordenamiento sustentable que regule el crecimiento urbano bajo estrictos criterios de riesgo climático.

Para el Diputado Perea, el objetivo final es consolidar el Acapulco que sus habitantes merecen: uno más fuerte, más justo y plenamente respaldado por la transformación nacional.

jcp