Adolescentes toman amenazas de tiroteos como "juego"; paralizan escuelas de Veracruz

XALAPA.- Los recientes hechos de violencia que involucran tiroteos en escuelas han sido tomado por adolescentes como un juego y hay al menos cuatro planteles escolares que han tenido que cambiar su dinámica por la aparición de mensajes amenazantes.

“Mañana tiroteo”, leyeron en uno de estos planteles y comenzó la revuelta. El mensaje apareció días después del ataque perpetrado por un adolescente, que acabó con la vida de dos profesoras.

A partir de este hecho y con la consecuencia de suspensiones de clases, comenzó una cadena que alcanzó al colegio Cristóbal Colón, un centro educativo privado en la ciudad de Veracruz, que no tomó a la ligera el mensaje y optaron por la suspensión de clases y trasladando la enseñanza en línea hasta aclarar esta amenaza y la autoría.

Hay al menos cuatro planteles escolares que han tenido que cambiar su dinámica por la aparición de mensajes amenazantes. Excélsior

Mensajes similares han surgido en otras escuelas, en algunas han mantenido el hecho en privado, porque temen que al exteriorizarlo se genere una reacción en cadena, sin embargo, lo que es inevitable es que los mismos jóvenes reproduzcan en plataformas como Tiktok fotografías y videos que los muestran.

“Tiroteo”, pusieron en el baño de la escuela Leopoldo Kiel y también alarmaron a profesores y padres de familia, quienes tuvieron una reunión de emergencia y acordaron revisar las mochilas.

“Esto puede ser un reto viral”, comentaron profesores de los planteles afectados con estos mensajes, que de alguna manera alteran la normalidad, el día a día de la plantilla docente y de los estudiantes, al tener que aplicar medidas como el cerrar las escuelas.

“Tiroteo miércoles 22, no vengan”, fue otro mensaje encontrado en la escuela de

bachilleres Joaquín Ramírez Cabañas, de Coatepec. La dirección del centro escolar determinó pedir el apoyo de las autoridades. Al sitio llegaron elementos de la Guardia Nacional y Seguridad Pública. Los oficiales, a petición de los directivos, decidieron hacer guardia en el acceso principal, por donde entran los alumnos.

Las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz no han emitido alguna postura sobre este tema y las acciones para desincentivar estas conductas.