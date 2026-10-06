IMSS nombra a nuevo delegado en Durango tras caso de muertes de bebés

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cambió a su delegado en Durango tras la muerte de cinco recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona número 1. Designó al doctor Saúl Nevárez Jiménez en sustitución de Roxana Blanca Rivera, a partir de este martes 6 de octubre.

Fue a través de un comunicado que el IMSS dio a conocer el relevo, sin mayor explicación del movimiento. Sin embargo, aclaró que Nevárez Jiménez es el nuevo titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Seguro Social en dicha entidad y su prioridad será la atención de las familias de los recién nacidos que murieron.

Además, el nuevo delegado del IMSS en Durango deberá atender el cumplimento de las medidas del Comando Interinstitucional para la atención de infecciones y resistencia a los antimicrobianos en UCIN y la “colaboración plena” con las auditorías e investigaciones que están en curso debido al fallecimiento de los cinco recién nacidos.

Mueren cinco recién nacidos en IMSS de Durango

Cinco recién nacidos murieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona número 1 entre el 15 y 19 de septiembre, por lo que actualmente se encuentra abierta una investigación para determinar lo que causó su fallecimiento, incluyendo una auditoría clínica independiente colegiada, cuyos integrantes ya iniciaron con los trabajos, anunció el director del IMSS, Zoé Robledo en la conferencia de este martes de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Tras la muerte de los cinco bebés, el IMSS informó que se cerró la UCIN de dicho hospital como medida de prevención y como parte de la revisión de los expedientes clínicos luego de los decesos ocurridos y días más tarde, el 23 de septiembre, confirmó la presencia de la bacteria identificada como Klebsiella pneumoniae en cuatro de los cinco recién nacidos afectados.

¿Quién es el nuevo delegado de IMSS en Durango?

El doctor Saúl Nevárez Jiménez -quien a partir de hoy es el nuevo delegado del IMSS en Durango- cuenta con 29 años de trayectoria y es originario de dicho estado. Es médico cirujano por la Universidad Juárez en el estado, especialista en Medicina del Trabajo por la Universidad Autónoma de Nuevo León y en Medicina Interna. Además, cuenta con una maestría en Administración de Hospitales y Servicios de Salud.

Dentro del Seguro Social ha desempeñado diversos cargos:

Jefe de Prestaciones Médicas del IMSS en Durango, entre 2022 y 2024.

Jefe de Prestaciones Médicas del IMSS en Baja California Sur.

Coordinador Delegacional de Salud en el Trabajo.

Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS en Tlaxcala.