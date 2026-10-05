IMSS ofrece sancionar fallas por bebés fallecidos en Jalisco y Durango

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) actuará con todo el rigor de la ley y sin importar el nivel jerárquico o administrativo del personal involucrado en caso de que se acrediten fallas, negligencias o responsabilidades en las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) de Jalisco y Durango.

El organismo garantizó que colaborará plenamente con la Fiscalía General de la República (FGR) y con cualquier otra autoridad competente. Para ello, entregará toda la documentación requerida y facilitará las diligencias necesarias en el marco de las investigaciones abiertas por las infecciones e impactos a la salud detectados en recién nacidos en dichas unidades médicas. De esta manera, el IMSS señaló que mantendrá la disposición necesaria para atender los requerimientos que se presenten oportunamente durante el desarrollo de las indagatorias respectivas.

De manera paralela a las pesquisas del Ministerio Público federal, el Seguro Social mantiene en desarrollo una auditoría clínica colegiada e independiente sobre la atención técnica prestada. Las conclusiones de este análisis serán notificadas de manera prioritaria e inmediata a las familias de los pacientes, una vez que se cuente con los resultados correspondientes y conforme avance el proceso de revisión.

Auditoría busca conocer la verdad de los hechos

Finalmente, la institución aclaró que el objetivo central de la auditoría técnica no es criminalizar al personal de salud, sino conocer la verdad de los hechos, brindar acompañamiento integral a las familias afectadas y establecer protocolos de seguridad e higiene que impidan que una situación similar vuelva a registrarse en las unidades neonatales del país. Bajo ese propósito, el análisis busca establecer los elementos necesarios para fortalecer las medidas de seguridad e higiene.

De acuerdo con las denuncias presentadas por las familias y las carpetas de investigación en curso, se indaga el fallecimiento de 8 recién nacidos: 5 decesos en el Hospital General de Zona No. 1 de Durango y 3 en el Centro Médico Nacional de Occidente de Jalisco.

*mcam