IMSS anuncia auditoría independiente y acciones por casos en la UCIN del Hospital de Gineco Obstetricia

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunció cuatro decisiones clave tras la notificación de brotes de infecciones intrahospitalarias en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Gineco Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara.

En lo que va del año, dicha unidad, la segunda más grande del país con 32 cunas, ha atendido a 2 mil 695 recién nacidos y registrado 552 ingresos a terapia intensiva, espacio donde se confirmó la muerte de seis bebés con presencia de estas infecciones entre las causas de su fallecimiento, de los cuales tres casos derivaron en denuncias ante la Fiscalía General de la República.

Como primera medida se puso en marcha una Auditoría Clínica Colegiada Independiente apoyada por el secretario de Salud, David Kershenobich, e integrada por especialistas externos de la Conamed, los Institutos Nacionales de Salud y la UNAM. Esta revisión determinará caso por caso si existieron infecciones asociadas a la atención médica, si estas contribuyeron a las muertes y si hubo fallas evitables, cuyos se darán a conocer prioritariamente a las familias afectadas.

Asimismo, el director del hospital y el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales fueron separados de sus cargos para garantizar la transparencia del proceso de investigación.

Paralelamente, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) analizará los microorganismos aislados para determinar el origen de los brotes, mientras que a cada familia se le asignó un enlace personal del IMSS con el compromiso formal de reparar los daños en aquellos casos donde se confirme alguna omisión institucional.

Finalmente, en coordinación con la Secretaría de Salud y la Cofepris, el Seguro Social acordó la creación de un comando operativo para la seguridad de los recién nacidos en todas las terapias intensivas neonatales del país.

Zoé Robledo enfatizó que la vulnerabilidad de estos pacientes no justifica las fallas, asegurando que “las infecciones hospitalarias existen en todos los sistemas de salud del mundo, pero esto no es una excusa, es precisamente la razón para actuar”.