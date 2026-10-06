Tras muerte de bebés, IMSS inicia auditoría independiente en hospital de Jalisco

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que ya iniciaron los trabajos de una auditoría clínica colegiada independiente para revisar los casos de bebés fallecidos en una unidad hospitalaria de tercer nivel en Jalisco, donde se investiga un posible brote de Klebsiella pneumoniae.

Durante la conferencia mañanera, el titular del IMSS explicó que la revisión contempla todos los casos de infección registrados en la unidad y busca determinar si hubo una infección asociada a la atención médica, si esta contribuyó al fallecimiento de los recién nacidos que se encontraban en la Unidad de Cuidados Intensivos y si existieron fallas que pudieron ser evitadas.

Las infecciones existen en todos los ambientes hospitalarios; la vigilancia es lo que permite identificarlos. Por eso la auditoría que se está haciendo se va a hacer de todos los casos que hayan ocurrido”, señaló Robledo.

El funcionario aclaró que el IMSS no intervendrá en las conclusiones de la auditoría ni podrá modificarlas, al tratarse de una revisión independiente de los expedientes clínicos.

Asimismo, informó que los microorganismos identificados serán analizados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), con el objetivo de conocer el origen de la Klebsiella pneumoniae.

Robledo agregó que también se realizan visitas a la unidad hospitalaria de Jalisco como parte de las acciones de revisión e investigación de los casos.