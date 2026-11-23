Las personas que sufrieron un accidente carretero en Chihuahua eran migrantes mexicanos con destino a ciudades de los Estados Unidos, donde trabajarían con visa laboral.

La Fiscalía de Chihuahua informó que un camión de pasajeros de la línea privada Azteca se volcó en el kilómetro 164 de la carretera Panamericana Chihuahua a Ciudad Juárez, y del cual han muerto hasta el momento cinco de ellos y hay 31 lesionados, seis en estado crítico.

Todos los pasajeros eran familias provenientes de Zacatecas, de las ciudades de Fresnillo, Jerez, Tlaltenango, Juan Aldama, Villanueva, Huejúcar, Víboras, Valparaíso, Pistolas y Piedra Gorda.

La mayoría de los usuarios se dirigía a California y Arizona. A Los Ángeles iban 25 pasajeros, otros siete a Phoenix y el resto a Bloomington, El Monte y Pacoima.

Avanzan en identificación

Las autoridades trabajan en la identificación de las víctimas.

El reporte oficial detalló que uno de los fallecidos es Arturo Reséndiz Raygoza, quien abordó el camión en Jerez, Zacatecas, y el segundo es Juan Ramón Esparza, quien subió a la unidad en Fresnillo; ambos se dirigían a la ciudad de Los Ángeles, California.

Todos tenían visas de trabajo.

Movilizan 22 ambulancias para atender a los pasajeros

Por Joseph Na’a

Ante la magnitud del accidente, el Gobierno del Estado de Chihuahua activó un operativo emergente de atención prehospitalaria mediante la Secretaría de Salud y el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).

Para responder a la emergencia se movilizaron 22 ambulancias y tres unidades de rescate, con la participación de personal de Urgencias Médicas del Estado (URGE), Cruz Roja Mexicana, Ángeles Blancos, bomberos y equipos especializados en rescate.

Los paramédicos realizaron valoraciones médicas en el lugar de la volcadura y organizaron los traslados terrestres, dando prioridad a los pasajeros con heridas de mayor gravedad.

Las autoridades sanitarias señalaron que seis de los lesionados fueron considerados pacientes de prioridad inmediata durante la primera evaluación.

¿Qué lesiones sufrieron los pasajeros del autobús?

Entre las afectaciones reportadas por los servicios de emergencia se encuentran traumatismos craneoencefálicos, torácicos y abdominales, además de fracturas, luxaciones y la amputación de un brazo.

Debido a la gravedad y diversidad de las lesiones, los pasajeros fueron distribuidos en diferentes centros hospitalarios para recibir atención especializada.

Los traslados se realizaron hacia hospitales de Chihuahua capital, Ciudad Juárez y Villa Ahumada.

La Secretaría de Salud coordinó la distribución de los pacientes entre distintas unidades médicas, con el propósito de garantizar atención de acuerdo con la gravedad de cada caso.

Entre los centros hospitalarios que recibieron a las personas lesionadas se encuentran el Hospital Central, Christus Juventud, la Clínica del Centro y unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Chihuahua.

También se realizaron traslados al Hospital General de Ciudad Juárez y al Centro de Salud de Villa Ahumada.

La dependencia estatal informó que mantendría la coordinación con los hospitales receptores para dar seguimiento a la atención médica y evolución de los pasajeros.