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El Hospital General de Zona (HGZ) No. 1-A “Dr. Antonio de Mucha Macías” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), abrió una nueva etapa en la atención médica con la instalación de su primer tomógrafo de 256 cortes.

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Como parte de la estrategia nacional 12 acciones en 120 días, dicha unidad médica, conocida como hospital “Venados” en la Ciudad de México, ya cuenta con tecnología de alta gama que permitirá fortalecer la capacidad diagnóstica con estudios especializados que están programados para iniciar el próximo viernes en beneficio de los derechohabientes.

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Alva Santos Carrillo, directora de Prestaciones Médicas del IMSS, explicó que la incorporación de un tomógrafo Revolution CT 256, de General Electric HealthCare, permitirá obtener diagnósticos más precisos y oportunos, particularmente en padecimientos cardiovasculares y oncológicos.

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“Para realizar estudios de alta especialidad tanto en pacientes adultos como pediátricos”, dijo.

Por su parte, la titular del Seguro Social en la Ciudad de México Sur, Karla Guadalupe López López, destacó que esta adquisición forma parte de la acción número cuatro del plan institucional 12 acciones en 120 días.

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Sostuvo que esta tecnología “permitirá ampliar las herramientas de diagnóstico de la unidad y brindar al personal médico información especializada para la valoración de pacientes y la definición de tratamientos”.