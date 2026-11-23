Durante la ceremonia del 201 Aniversario de la Consolidación de la Independencia en la Mar, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se presentó el nuevo billete conmemorativo del Sorteo Superior No. 2905 que honra el legado de los hombres y mujeres que, con honor, deber, lealtad y patriotismo, resguardan los mares y costas del territorio nacional.

En la ceremonia también estuvieron presentes el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina; y la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón.

Especial

En este nuevo billete se presenta el diseño “Una mujer me dijo: Sí puedes”, enmarcado en el proyecto “Mujeres de Mar: Detrás de una gran mujer, hay otra”, impulsado por la iniciativa Di Lo Bueno de México.

El objetivo de esta colaboración con la Secretaría de Marina-Armada de México es reafirmar y enaltecer los valores que distinguen y fortalecen el orgullo de ser mexicanos.

El próximo viernes 27 de noviembre del presente año se realizará el Sorteo Superior No. 2905 el cuál contará con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series, así como una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios. Además, el sorteo será trasmitido por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.