Nueva riña en penal de Mazatlán deja 2 muertos

Una nueva riña en el penal El Castillo de Mazatlán registrada este viernes dejó un saldo de dos reclusos fallecidos. La Secretaría de Seguridad de Sinaloa confirmó que el conflicto ocurrió en el mismo módulo donde un día antes se presentó otro hecho violento.

El incidente de hoy agrava la situación de violencia en este centro penitenciario. Durante el enfrentamiento previo del jueves, perdieron la vida 10 personas, incluyendo a un niño de 2 años que se encontraba en el lugar como visitante.

Control del penal y atención a familiares

Ante el reporte de la nueva riña, el Grupo Interinstitucional desplegó un operativo inmediato. Este dispositivo permitió controlar la situación y garantizar la seguridad del personal operativo y administrativo del reclusorio.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que el departamento de Trabajo Social contactará directamente a las familias de las víctimas.

Las autoridades penitenciarias emitieron un mensaje para dar certidumbre a las familias que se encuentran a la espera de noticias:

El resto de la población penitenciaria se encuentra a salvo.

Se mantiene presencia policial al interior y exterior del centro.

De estos hechos se informó a la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes y la apertura de la carpeta.

Saldo de los hechos violentos en Mazatlán

La suma de los incidentes de las últimas 48 horas en el penal de Mazatlán arroja el siguiente saldo oficial:

Jueves: 10 personas fallecidas (9 internos y un menor) y 16 lesionados trasladados a hospitales.

Viernes: 2 internos fallecidos.

Intervención del gobierno federal

Ante la escalada de violencia en el penal sinaloense, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre los hechos. La mandataria informó que el gabinete de seguridad federal ya interviene en el caso.

Sheinbaum afirmó que el gobierno de México está apoyando a las autoridades estatales con el objetivo de reforzar el sistema penitenciario en Sinaloa y evitar que estos episodios se repitan.