Matan a niño de dos años durante riña en penal de Mazatlán

Las autoridades aseguraron dos armas cortas luego de la riña que dejó 10 personas muertas y otras 16 heridas, al interior del penal de Mazatlán, en Sinaloa, pero el operativo aún continúa.

De acuerdo a la información proporcionada por el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, los custodios escucharon detonaciones de arma de fuego al interior de los módulos 4 y 5, por lo que dieron aviso al Grupo Interinstitucional.

En esos lugares fueron encontradas dos armas cortas, pero la revisión continua para descartar la posibilidad de un nuevo incidente.

Las armas que hasta ahorita se han localizado son armas cortas, calibre .9 mm”, expresó.

Tras el arribó de otros elementos, los agentes intervinieron hasta controlar la situación, encontrando a un menor sin vida a consecuencia de la riña.

Téllez López confirmó que se trata de un menor de tan sólo dos años de edad, quien se encontraba como visita dentro del penal. Aseguró que las autoridades estatales tuvieron conocimiento del incidente y ofrecerán todo el apoyo para su familia.

Harán un acercamiento con la familia del menor para darle todos los apoyos”, insistió.

Sobre la manera en que habrían ingresado las armas de fuego, el titular de SSP aseguró que esa investigación corresponde a la Fiscalía del Estado, pero habrán de colaborar para descartar cualquier apoyo de parte de algún elemento de su corporación.

Sin embargo, los motivos de la riña todavía son desconocidos, así como la identidad de los 9 internos muertos y los 16 que resultaron heridos.

Inmediaciones del Centro Penitenciario El Castillo, ubicado en Mazatlán, Sinaloa Foto: Especial

Fiscalía lleva a cabo las investigaciones

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa llevará a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido al interior del penal de Mazatlán y determinar las responsabilidades que resulten.

Mientras que el personal de trabajo social establece comunicación con los familiares de las personas que fallecieron para brindar la información correspondiente.

Además, como medida preventiva, se suspendieron las visitas al centro penitenciario hasta nuevo aviso.

A través de un video publicado en redes sociales se confirmó que el resto de la población penitenciaria se encuentra bien y que las autoridades mantienen su presencia en el lugar para preservar el orden y garantizar la seguridad.