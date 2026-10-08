Piden calma a familiares de reos tras riña en penal de Mazatlán; se habla de seis muertos

Tras darse a conocer que autoridades de Sinaloa desplegaron un operativo de seguridad al interior del Centro Penitenciario El Castillo, ubicado en Mazatlán, entre los familiares de los internos se maneja que la riña en el penal dejó un saldo de seis muertos y 15 heridos.

Cabe destacar que elementos de la Secretaría de Marina, Ejército mexicano y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana arribaron al centro penitenciario para reforzar la seguridad y mantener bajo resguardo los accesos y el perímetro, luego de que se reportaron detonaciones de arma de fuego y hechos de violencia en el interior del penal.

De acuerdo a la información que se maneja en los alrededores del penal El Castillo, autoridades del estado pidieron a los familiares de los internos mantenerse en calma y esperar a que se atienda la emergencia para dar a conocer el saldo de los hechos.

Un helicóptero de la Marina realiza sobrevuelos en la zona, mientras vehículos oficiales mantienen vigilancia en los puntos de acceso y las vialidades cercanas.

La emergencia también movilizó a cuerpos de auxilio. Al menos 10 ambulancias, entre ellas unidades de Cruz Roja Mexicana y Bomberos Veteranos de Mazatlán, permanecen afuera del centro penitenciario ante la posibilidad de que haya personas lesionadas.

Hasta ahora, no existe un reporte oficial sobre el número de heridos, posibles víctimas mortales o las causas de la violencia registrada dentro del penal.