Narcos queman viviendas y despojan a 8 familias de sus vehículos en Aldama, Chihuahua

Una nueva escalada de violencia del crimen organizado sacudió al municipio de Aldama, en el estado de Chihuahua, donde grupos armados vinculados a un cártel de la droga incendiaron viviendas, despojaron de vehículos a familias y agredieron físicamente a pobladores de comunidades rurales como El Pueblito y Falomir.

De acuerdo con testimonios de habitantes, al menos siete viviendas fueron incendiadas —cinco en El Pueblito y dos en Falomir— en ataques que ocurrieron entre el lunes y el martes, en medio de un clima de terror e incertidumbre. Las agresiones incluyeron golpes a por lo menos seis personas y la presunta privación ilegal de la libertad de dos hombres.

Los reportes señalan que los hechos no fueron aislados. Paralelamente, sobre la carretera Aldama–Ojinaga, sujetos armados instalaron retenes improvisados donde obligaban a detenerse a automovilistas para despojarlos de sus unidades. En total, al menos ocho camionetas tipo pick-up de cuatro puertas fueron robadas con violencia.

Habitantes de la región denunciaron que estos actos delictivos se intensificaron el martes, lo que los llevó a hacer pública su situación ante lo que calificaron como una respuesta insuficiente de las autoridades. La falta de información oficial ha profundizado la preocupación en la zona.

Durante la tarde-noche del martes, los reportes ciudadanos continuaron, describiendo una jornada marcada por el miedo. Las comunidades afectadas, alejadas de la cabecera municipal, permanecen en una situación de vulnerabilidad ante la presencia de grupos armados.

Al menos siete viviendas fueron incendiadas —cinco en El Pueblito y dos en Falomir— en ataques que ocurrieron entre el lunes y el martes. Facebook/Frontera Digital Ojinaga

Primero fueron disparos, luego el incendio

Los relatos de los pobladores coinciden en describir un patrón de ataques coordinados. “Se escuchaban disparos y después comenzaron los incendios”, refieren versiones recogidas en la zona, donde varias familias tuvieron que abandonar sus hogares para resguardarse.

Aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial consolidada, versiones no verificadas apuntan a que varias personas resultaron lesionadas tras agresiones directas, mientras que otras permanecen en calidad de no localizadas.

La ausencia de datos oficiales contrasta con la magnitud de los hechos reportados, lo que ha generado cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta institucional en zonas rurales con alta incidencia de delincuencia organizada.

Retenes ilegales y control territorial

Uno de los elementos más preocupantes del episodio es la instalación de retenes por parte de civiles armados en la carretera Aldama–Ojinaga. Este tipo de acciones refleja dinámicas de control territorial por parte de grupos criminales, quienes no solo ejercen violencia directa, sino que también limitan la movilidad de la población.

Los afectados narran que eran obligados a detener sus vehículos bajo amenaza de armas de fuego. En varios casos, las unidades fueron sustraídas y utilizadas presumiblemente para actividades ilícitas. Algunas de estas camionetas habrían sido recuperadas posteriormente, aunque no hay confirmación oficial detallada.

Reacción institucional

Tras los múltiples reportes al sistema de emergencias, se mencionó la posible movilización de corporaciones de seguridad hacia las comunidades afectadas. Sin embargo, hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido un informe completo que precise el número de viviendas dañadas, personas lesionadas o desaparecidas.

Fuentes extraoficiales indican que se prepara un operativo por parte de fuerzas policiacas y posiblemente elementos estatales y federales para intervenir en la zona. No obstante, la falta de comunicación oficial ha alimentado la percepción de abandono entre los habitantes.

Este vacío informativo se produce en un contexto donde la región ya había registrado incidentes recientes, particularmente el robo violento de vehículos en la misma carretera, lo que sugiere una escalada progresiva de la violencia.

asc