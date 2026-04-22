La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 22 de abril de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 22 de abril de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal .

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este miércoles.

Mañanera de Sheinbaum hoy 22 de abril de 2026

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7:56 Horas | Imprimirán 18 millones de guías sobre salud mental; habrá asambleas en nuevo ciclo escolar

Como parte de la estrategia nacional de salud mental, se imprimirán 18 millones de guías, las cuales serán distribuidas entre estudiantes de tercero de secundaria y bachillerato, maestros y padres de familia y cuidadores, a fin de saber cómo manejar las emociones.

En tanto, en mayo se impulsará una hora semanal de actividades recreativas, de integración sobre las emociones de los estudiantes y los temas que les interesan, mientras que a partir del próximo ciclo escolar se convocará a asambleas inforamtivas.

7:50 Horas | Presentan estrategia nacional de salud mental para jóvenes

El gobierno federal pondrá en marcha una estrategia nacional de salud mental para jóvenes de 14 a 18 años, tras haberse identificado que este grupo edad concentra las mayores vulnerabilidades, por lo que con este plan no sólo se atenderán las causas, sino que se busca brindar una prevención temprana y oportuna, así como abordajes diferenciados y no estigmatizantes, detalló el secretario de Salud, David Kershenobich.

De acuerdo con lo presentado, la estrategia contempla una campaña de sensibilización en radio, televisión y prensa, así como guías para jóvenes, padres y madres de familia y personas cuidadoras, actividades en las escuelas, asambleas informativas, pláticas interactivas en escuelas y línea de vida.

vjcm