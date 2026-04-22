Se retira Volker Türk de Palacio Nacional tras reunión con Sheinbaum

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, se retiró de Palacio Nacional tras reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Türk arribó a Palacio Nacional a las 9:32 y se retiró a las 11:37, sin emitir comentarios sobre los temas abordados en su encuentro con la titular del Ejecutivo.

Tanto a su arribo como en su salida, Türk fue acompañado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; y por el subsecretario de Gobernación para los derechos humanos, Arturo Medina.

El Alto Comisionado dará una rueda de prensa a las 16:00 horas en la Casa de España, en el Centro Histórico de la Ciudad de México para hablar de los resultados de su estancia en el país.

Türk arribó a México el domingo 19 de abril y tuvo reuniones con organizaciones civiles de buscadoras y buscadores de desaparecidos.

Además, se ha entrevistado con autoridades como la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; y con los líderes de las fracciones parlamentarias en el congreso.

El Alto Comisionado de mostró conmovido por los testimonios de los familiares de desaparecidos y ha destacado su fortaleza, entereza y resiliencia ante el drama que viven.