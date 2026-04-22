Al menos nueve pasajeros mueren tras choque de autobús contra árbol en Querétaro

Un accidente carretero de alta gravedad en Querétaro dejó al menos nueve personas fallecidas y varios heridos, luego de que un autobús de pasajeros se impactara contra un árbol mientras circulaba sobre la carretera estatal 310, en el tramo San Juan del Río–Amealco.

De acuerdo con versiones preliminares de testigos, el conductor de la unidad habría perdido el control tras quedarse dormido a la altura del hotel Hacienda La Muralla, lo que provocó el impacto frontal contra un árbol a un costado de la vialidad.

Las primeras estimaciones indican que al menos nueve personas perdieron la vida en el lugar, mientras que una docena de lesionados presentan heridas de diversa gravedad, por lo que la cifra de víctimas podría aumentar en las próximas horas.

Desde el primer reporte, cuerpos de emergencia se movilizaron hacia la zona del siniestro. Personal de Protección Civil, paramédicos y dos helicópteros de rescate participaron en el traslado de heridos a hospitales cercanos.

La circulación en ambos sentidos de la carretera permanece cerrada, en tanto continúan las labores de rescate, atención médica y peritaje.

Operativo de emergencia y cierre total de la vialidad

Las autoridades confirmaron el cierre total de la Carretera Estatal 310, específicamente en el tramo posterior a Hacienda La Muralla, como medida para facilitar las labores de los equipos de emergencia.

En un comunicado, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro informó que los cuerpos de rescate trabajan de manera coordinada en la atención del accidente.

Una unidad de transporte de la empresa Amealcenses se impactó contra un árbol, a un costado de la vialidad. Se trabaja en la valoración de riesgos y atención de personas lesionadas en el lugar”, señalaron autoridades.

Asimismo, se exhortó a la población a evitar la zona y seguir las indicaciones oficiales, ya que el paso permanecerá restringido hasta nuevo aviso.

Testimonios apuntan a fatiga del conductor

Las versiones de testigos han sido clave para reconstruir los primeros momentos del accidente. Según relatos recabados en el lugar, el conductor habría mostrado signos de cansancio antes del impacto.

El camión se fue de frente sin frenar”, refieren algunos testigos, quienes señalan que la unidad salió ligeramente de su carril antes de colisionar contra el árbol.

Aunque esta hipótesis apunta a un posible caso de fatiga al volante, serán las autoridades periciales quienes determinen las causas exactas del siniestro tras concluir las investigaciones correspondientes.

Atención a víctimas y labores periciales

En el sitio del accidente, además de los equipos de emergencia, se encuentran autoridades periciales encargadas de realizar el levantamiento de cuerpos y recabar evidencia para esclarecer los hechos.

Los lesionados fueron trasladados a distintos centros médicos, algunos de ellos en estado crítico. La coordinación entre servicios de emergencia permitió activar protocolos de atención masiva, dada la magnitud del incidente.

Autoridades estatales expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas. “Reiteramos nuestra solidaridad con quienes han perdido a un ser querido en este lamentable suceso”, indicaron en un posicionamiento oficial.

Investigación en curso y actualización de cifras

Hasta el momento, la cifra oficial de fallecidos se mantiene en nueve personas, aunque las autoridades no descartan que el número aumente conforme avance la atención médica a los heridos más graves.

La investigación continúa en curso y se espera que en las próximas horas se emita un informe detallado que permita esclarecer las causas del accidente y establecer posibles responsabilidades.

Mientras tanto, el llamado de las autoridades es el de evitar la zona, respetar los cierres viales y mantenerse informados a través de canales oficiales.

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