En análisis posponer elección del Poder Judicial al 2028: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que aún se analiza la propuesta de legisladores de Morena para posponer la elección judicial a 2028 para evitar que se realicen junto con las legislativas.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la mandataria fue consultada sobre la iniciativa de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar con el apoyo de los diputados Olga Sánchez Cordero, Mariana Benítez y Alfredo Vázquez para aplazar la elección judicial a junio de 2028.

Se está analizando, tiene que ver con recursos, la Secretaría de Gobernación ha tenido algunas reuniones con el Instituto Nacional Electoral. Entonces, lo estamos analizando, tendría que haber una reforma constitucional para ello”, comentó.

La propuesta plantea que sea un Comité Único de Evaluación, integrado por representantes de los tres poderes de la Unión, el que concentre la evaluación de los aspirantes y que se apliquen exámenes de conocimientos elaborados por la Escuela Nacional de Formación Judicial y aplicados por universidades públicas.

Se plantea que la elección sea el primer domingo de junio de 2028, y no en junio del 2027, junto a la elección federal, como está en la Ley.

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fdm