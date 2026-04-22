FGR y ONU refuerzan coordinación en derechos humanos y procuración de justicia

La Fiscalía General de la República (FGR) reiteró su compromiso de fortalecer sus capacidades institucionales para responder de manera efectiva a las exigencias de justicia en el país. Así lo expresó Ernestina Godoy Ramos, en su calidad de presidenta de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ).

Durante la Primera Sesión Extraordinaria de este organismo, que reunió a fiscales de las 32 entidades federativas, así como a representantes de instancias internacionales, se sostuvo un encuentro con Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien ocupa el cargo desde octubre de 2022.

La titular de la FGR subrayó que una de las prioridades del gobierno de México es garantizar la atención integral a las víctimas del delito, bajo un enfoque que coloque en el centro el respeto irrestricto a los derechos humanos. En ese sentido, destacó el papel de la Fiscalía Especializada en la materia, encargada de articular acciones en temas sensibles como desaparición de personas, tortura, protección a periodistas, libertad de expresión, migración y atención a comunidades indígenas.

Uno de los puntos relevantes abordados fue el Protocolo Homologado Especializado para la Investigación de Delitos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos. De acuerdo con Godoy Ramos, este instrumento reconoce que las agresiones contra este sector no ocurren de manera aislada, sino que están vinculadas directamente con su labor y buscan frenar procesos sociales o comunitarios.

La reunión permitió el intercambio de estrategias entre las fiscalías del país, con énfasis en el desarrollo de capacidades técnicas. Cortesía

La funcionaria añadió que estos avances buscan alinear el actuar institucional con estándares tanto nacionales como internacionales, y adelantó que se mantiene la colaboración con la Oficina del Alto Comisionado, organizaciones civiles y autoridades locales para concretar una versión final del protocolo que pueda ser aprobada y publicada en el corto plazo.

En paralelo, hizo énfasis en la necesidad de modernizar los mecanismos de investigación, particularmente en lo relacionado con la desaparición de personas. En este rubro, destacó que el fortalecimiento del sistema forense es una condición indispensable para mejorar los procesos de identificación humana en el país.

Por su parte, Volker Türk expresó el respaldo de Naciones Unidas a las acciones emprendidas por el Estado mexicano, al tiempo que subrayó la importancia de garantizar el derecho a la verdad para las víctimas. También reiteró la disposición de su oficina para brindar asistencia técnica y acompañamiento, especialmente frente a los retos estructurales que persisten en materia de desapariciones.

En el encuentro también participó Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien presentó avances de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, con énfasis en la evolución de la incidencia delictiva y el fortalecimiento de la Base Nacional de Carpetas de Investigación.

A la sesión se sumaron fiscales estatales como Bertha María Alcalde Luján, de la Ciudad de México; Cristian Paul Camacho Osnaya, de Zacatecas, y Federico Fernández Montañez, de Coahuila, quienes compartieron experiencias y buenas prácticas en temas clave como la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación forense.

La reunión permitió el intercambio de estrategias entre las fiscalías del país, con énfasis en el desarrollo de capacidades técnicas, la creación de instrumentos especializados y la consolidación de mecanismos de coordinación interinstitucional.

Desde la FGR, se reiteró que la prioridad seguirá siendo garantizar los derechos humanos, con especial atención en las víctimas, así como fortalecer la cooperación internacional y los espacios de diálogo en materia de procuración de justicia.

fdm