México recibirá segunda ronda de negociaciones por T-MEC; vendrán funcionarios de alto nivel de EU

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, reveló este jueves 16 de abril, que el próximo lunes habrá en México una reunión de alto nivel con funcionarios del gobierno de Estados Unidos con quienes se revisarán detalles sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como T-MEC.

En este sentido, el funcionario federal refirió que esta será la segunda ronda de reuniones pactadas para el análisis de este tratado comercial. La delegación estadunidense se explicó, estará conformada por el jefe de la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), Jamieson Greer.

El lunes 20 tendremos la visita del titular de la representación del comercio de Estados Unidos, la primera ronda de conversaciones fue en marzo en Washington, y ahora corresponde a México”, señaló.

Ebrard Casaubón refirió que se tiene prevista una reunión entre Greer y la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional. REUTERS

¿Cuál será la agenda de los funcionarios de EU?

El titular de Economía apuntó que la delegación de Estados Unidos arribará la noche del domingo a suelo mexicano, tras descansar, el lunes temprano comenzarán sus actividades con reuniones con empresarios de diversos sectores que podrán exponer sus planteamientos para mejorar las condiciones del Tratado Comercial.

Va a haber sesiones para revisar sector por sector, cosas que nos importan y nos interesan, acero y aluminio, industria automotriz, todo el sector agropecuario, las preocupaciones que tenemos y las propuestas que tenemos, temas como reglas de origen y coordinación de las políticas comerciales entre nuestros países", detalló el excanciller.

En más sobre el tema, Ebrard Casaubón refirió que se tiene prevista una reunión entre Greer y la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional como parte de la agenda de los funcionarios americanos en su visita a la capital del país.

Por último, el exjefe de gobierno de la Ciudad de México mencionó que la comitiva estadunidense encabezada por Jamieson Greer se retirará de México el martes 21 de abril.

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fdm