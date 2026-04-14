Caen dos hombres con 25 millones de pesos en carretera de Sinaloa

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron a dos hombres que viajaban con 25 millones de pesos en el maletero de su auto, en los límites entre Sinaloa y Sonora.

Los dos hombres fueron detenidos para una revisión de rutina en un puerto de control militar, ubicado por la carretera Internacional México 15, a la altura del municipio de Ahome, y el dinero fue encontrado al momento de inspeccionar la unidad.

Los ahora detenidos se identificaron como Ismael “V” y Samuel “S”, quienes dijeron ser trabajadores de una empresa de seguridad privada y estar viajando de la Ciudad de México (CDMX) con destino a Hermosillo, Sonora.

Sin embargo, al momento de la entrevista cayeron en contradicciones y no lograron acreditar su legal procedencia.

Los billetes eran de distintas denominaciones y eran trasladados al interior de seis bolsas de plástico.

Por esa razón, ambos fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en la ciudad de Los Mochis, para que se realicen las investigaciones correspondientes.

Los billetes eran trasladados al interior de seis bolsas de plástico Foto: Especial

Integrantes de la célula Comandante R24 detenidos en Sinaloa

Rigoberto Lara Parra, de 21 años, y Gustavo Alexis Mendiguchía Gutiérrez, de 19 años, presuntos integrantes de la célula delictiva “Comandante R24”, de la facción “Mayito Flaco” del Cartel de Sinaloa, fueron detenidos en esa entidad, por elementos de las secretarías de Marina-Armada de México (Semar) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con un informe del Gabinete de Seguridad, al momento de su captura los dos sospechosos tenían un poder dosis de cristal, un arma larga, un arma corta, dos cargadores y 45 cartuchos útiles.

JCS