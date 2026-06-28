México lidera el desperdicio de alimentos en Latinoamérica

HERMOSILLO.— Cada vez que el reloj marca un minuto, 38 toneladas de comida terminan en la basura en México.

En contraste, un tercio de la población se ve obligada a saltarse comidas o reducir sus porciones ante la falta de recursos económicos para acceder a una canasta básica.

El daño no es menor, pues, de acuerdo con la Red de Bancos de Alimentos de México (Red BAMX), la pérdida por minuto equivale a más de 82 mil toneladas diarias, cerca de 30 millones de toneladas al año, cifra representa cerca de 40% de la producción nacional total de comida.

Los datos coinciden on el índice regional del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que ubica a México como el país que más desperdicia anualmente en América Latina, seguido de Brasil, con 20 millones de toneladas desperdiciadas por sus más de 213 millones de habitantes.

Expertos de la Red de Bancos de Alimentos de México (Red BAMX) proponen estrategias como el congelado estratégico y la compra inteligente para combatir una crisis que podría nutrir a más de 28 millones de personas. Reuters

Le sigue Argentina con 16 millones de toneladas al año, alrededor de 12.% de su producción anual, y Colombia con una tasa cercana a 70 kilogramos per cápita anuales.

Otros países latinoamericanos destacados por la ONU en este rubro son República Dominicana, Panamá y Ecuador, que también registran altos índices de desaprovechamiento de comida.

No obstante, México registra la tasa más alta de desperdicio de alimentos per cápita, ya que cada mexicano desecha entre 90 a 105 kilogramos de comida al año, cerca de medio kilo al día.

El desperdicio ocurre a lo largo de toda la cadena de suministro, aunque los hogares y los comercios son responsables de una gran parte al comprar, preparar o almacenar más comida de la que realmente se consume.

Un respiro

Mariana Jiménez, directora de la Red Nacional de Bancos de Alimentos, aseguró que todos pueden ayudar a evitar el despilfarro de comida.

Con 20 años de experiencia como banquera de alimentos y actualmente directora de la Red BAMX, que tiene 56 sucursales en el territorio nacional, recordó que esta institución de beneficencia tiene el propósito de buscar mejorar las condiciones de nutrición de la población vulnerable, al advertir que son las familias las que en sus hogares desperdician la mayor parte de comida.

La comida que muchos tiran en México, otros aprovechan para salir adelante. Daniel Sánchez Dórame

México desperdicia aproximadamente 30 toneladas de alimentos al año, de los cuales hasta 70% está completamente apto para su consumo, hablamos de toda la cadena de suministros, desde el campo hasta los hogares”, afirmó.

“México es el país que más desperdicia alimento per cápita en los hogares y eso preocupa porque ahí en los hogares los BAMx no podemos recuperar ese alimento”.

Jiménez, que tiene una especialidad en nutrición, señaló que en los hogares mexicanos el desperdicio ocurre principalmente por comprar alimentos de más, una mala planeación de la dieta y el desaprovechamiento de sobras de comida.

Para evitarlo, aseguró, existen tres hábitos que son clave: la planificación y compra: elaborar un menú semanal, para saber que se cocinará antes de hacer las compras; revisar la alacena y el refrigerador antes de comprar verificar que alimentos tenemos para evitar duplicidad; comprar solo lo necesario, adquirir únicamente lo que sabemos que la familia comerá.

Preparación y alimento: porciones adecuadas, cocinar la cantidad justa para evitar sobras; reutilizar, aprovechar las sobras en otras recetas; orden estratégico, al guardar la despensa, coloca productos más antiguos al frente y los recién comprados atrás para consumirlos en orden.

Familias enteras aprovechan a consumir lo que muchos no quieren en México, pues aún se pueden aprovechar. Daniel Sánchez Dórame

Así como la conservación: no hay que tirar comida solo porque pasó su fecha de consumo preferente, esta etiqueta indica calidad, no riesgo para la salud; congelar lo que no usarás, si cocinaste de más o tienes fruta muy madura, congélala para extender su vida útil.

“Hay que ser muy consciente de que tenemos un problema que es el desperdicio y que lo podemos solucionar con pequeñas acciones, como planificar la alimentación, revisar con qué contamos y refrigerar bien, hoy sabemos que todos los alimentos se pueden congelar, sin que pierdan valor nutricional”, aseguró la experta.

Ventajas

De acuerdo con estimaciones de los Bancos de Alimentos, con las cantidades de desperdicio en México se podría nutrir a 28.6 millones de personas que viven en carencia alimentaria.

La Red BAMX rescata más de 171 millones 649 mil 956 kilos de alimentos, de los cuales 45% son frutas o verduras; 52% de no perecederos.

Bancos de alimento ayudan a personas de la tercera edad a tener comida. Daniel Sánchez Dórame

Estos alimentos ayudan a mejorar la nutrición en 2 mil 124 instituciones y 6 mil 639 comunidades, de las cuales 2 mil 486 son urbanas y 2 mil 522 son rurales.

La Red BAMX cuenta con 58 sucursales distribuidas en 30 estados del País, que apoya de forma constante la alimentación de más de 2.4 millones de personas al mes en el país. Aunque la cifra fluctúa a diario, esto equivale a un promedio estimado de más de 80 mil personas beneficiadas diariamente.

La carencia y la inseguridad alimentaria (moderada y severa) afectan a cerca del 30 por ciento de la población mexicana.

Alrededor de 44 millones de personas se ven en la necesidad de saltarse comidas, reducir la porción de sus alimentos o no tienen los recursos económicos para acceder a una canasta básica.