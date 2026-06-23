Colocarán contenedores en Reforma para que no se repitan “alfombras de basura”

Para evitar que se repitan escenas como las vistas por el triunfo de la Selección Mexicana, que derivaron en 40 toneladas de basura en Paseo de la Reforma y el Centro Histórico el jueves pasado, el gobierno de la Ciudad de México puso en marcha la campaña “La mejor sede del Mundial deja limpia la ciudad”.

A través de ésta, se prevé la instalación de 756 contenedores para la separación de residuos, en 252 puntos de separación, estratégicamente ubicados en distintos espacios de celebración y alta afluencia.

De ese total, 600 contenedores serán colocados a lo largo de Reforma, desde la Puerta de los Leones hasta el Eje Central, donde se prevén concentraciones masivas de aficionados, en torno a las 18 pantallas que serán instaladas en la icónica avenida para disfrutar del encuentro entre México y Chequia de este miércoles, programado para las 19:00 horas.

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La jefa de Gobierno Clara Brugada llamó a los aficionados a celebrar con responsabilidad, para evitar que los espacios públicos vuelvan a quedar cubiertos de desechos tras los festejos mundialistas.

Esta celebración tiene que ser acompañada por una gran campaña que ayude a que seamos responsables y que podamos dejar limpia la ciudad”, afirmó.

Fabricación de mobiliario

Explicó que una parte importante de los residuos que sean recolectados se destinarán a procesos de reciclaje para la fabricación de mobiliario urbano, que posteriormente será utilizado en parques, Utopías y otros espacios públicos de la capital.

Queremos que los residuos que genere el Mundial formen parte de la economía circular y puedan transformarse en infraestructura útil para la ciudad”, señaló durante la presentación del operativo de seguridad, movilidad y servicios urbanos que se implementará antes, durante y después del partido

Se separarán materiales como botellas de plástico, envases multicapa y otros residuos reciclables, que pueden ser recuperados para su posterior aprovechamiento, precisó en su oportunidad la secretaria del Medio Ambiente local, Julia Álvarez Icaza.

Estamos impulsando la separación de residuos para que el Mundial deje una enseñanza sobre economía circular y para que los residuos puedan transformarse en mobiliario urbano que sirva a la ciudad. Esa es la gran meta”, afirmó la secretaria.

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La campaña contempla mensajes en espacios públicos, en pantallas informativas que se ubicarán en zonas de concentración de aficionados, bajo el lema “La mejor sede del Mundial deja limpia la ciudad”, con el que las autoridades buscan incentivar a los asistentes a depositar los residuos en los contenedores instalados a lo largo de los puntos de celebración, detalló.

En ese sentido, Clara Brugada insistió en que la basura no debe verse como un desecho sin valor, sino como un recurso que puede incorporarse a la economía circular.

Además, se adelantó que a lo largo de Reforma se instalarán 180 baños móviles, para que los aficionados no terminen usando camellones y jardineras como sanitarios.

Porque sabemos que con el festejo también suceden cosas. Con esto se garantiza una adecuada condición de higiene, salubridad y dignidad, para quienes llegarán a disfrutar de esta fiesta”, dijo Brugada.

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Insistió que lo que se busca es que el Mundial marque el inicio de un gran cambio cultural entre los chilangos.

Festejar con conciencia y amor por la tierra. Cada envase en su lugar es una victoria para la ciudad. No hay triunfo posible en un planeta derrotado. Superemos la cultura irracional de usar y tirar. Todavía tenemos tres momentos importantes del Mundial en los que podemos dar ejemplo. El gran triunfo de México será demostrar que somos la afición más limpia”, expresó.

Ola de basura cubrió Reforma

El jueves 18 de junio, la euforia por el triunfo de la Selección Mexicana sobre Corea del Sur se apagó con el amanecer, pero detrás de los cánticos, las banderas y los festejos multitudinarios, quedaron 40 toneladas de basura acumulada en Paseo de la Reforma, así como en el circuito del Fan Fest y calles aledañas al Zócalo.

La mayor cantidad de desechos se concentró principalmente en Reforma, entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete.

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Una cuadrilla, de 360 elementos de la Secretaría de Obras apoyados con 23 vehículos, seis hidrolavadoras y una pipa, tardó hasta 10 horas para restablecer la normalidad y condiciones de limpieza en Reforma.