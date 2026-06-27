Manos Amigues cumple cinco años apoyando a poblaciones vulnerables

Con más de 200 mil comidas completas servidas desde 2021, un comedor comunitario fundado por la población LGBTQ+ en la colonia Guerrero se ha convertido en mucho más que un refugio.

En una de las zonas con mayores índices de marginación e inseguridad de la CDMX, el Centro Comunitario Manos Amigues ha pasado de ser una red de apoyo y resistencia de la diversidad sexual a consolidarse como un motor de transformación social para personas en situación de vulnerabilidad.

Mientras espera su turno para ingresar al inmueble ubicado en la calle Pedro Moreno 113, José Antonio, de 70 años y quien se dedica a la pepena de basura en el tianguis de Dos de Abril, asegura que el lugar es vital para decenas de personas en situación de calle e incluso para los propios habitantes de la zona.

“Venimos porque la comida tiene buen precio y las porciones son muy buenas. Imagínese, afuera ya cualquier comida corrida cuesta 70 u 80 pesos y aquí pagamos muy poco”, relató.

Para los asistentes, los días viernes son los más esperados de la semana.

“Es viernes de mole, por eso todos venimos. Ni los diputados comen como nosotros; aquí hasta nos ponen música y, si queremos, hasta bailamos después de comer”, dice entre risas José Antonio, reflejando el ambiente digno que se vive al interior del recinto.

Desde 2021 se han servido más de 200 mil comidas; más de dos mil personas han recibido ropa, zapatos, cobijas y artículos básicos Foto: Elizabeth Velázquez | Excélsior

Además del sustento alimentario a bajo costo, los beneficiarios destacan el impacto de los programas de donación de ropa y artículos básicos de supervivencia.

“A mí me regalaron una tienda de campaña. También entregan ropa nueva y eso ayuda, porque la calle está difícil”, compartió Román, de 47 años, quien duerme en la vía pública y es asiduo al centro desde que abrió sus puertas.

Cada mañana de viernes, antes de que abra el bazar solidario, decenas de personas forman una fila ordenada con la esperanza de alcanzar alguna de las tres prendas que se entregan de forma gratuita por usuario.

SALUD SEXUAL

A decir de sus operadores, el comedor comunitario, que ofrece raciones completas por tan solo 11 pesos, funciona en realidad como la puerta de entrada para detectar y atender problemáticas mucho más profundas.

“El impacto ha sido muy favorable para la comunidad de la Guerrero y para los vecinos de la zona. Hemos dado oportunidades de desarrollo, bienestar y de una estabilidad económica en cuestión de alimentos”, explicó Javier Cruz, integrante de la dirección de Manos Amigues.

Cruz detalló que, tras este primer contacto alimentario, las personas son canalizadas con organizaciones aliadas para recibir apoyó o de salud.

Bajo esta lógica de cuidado mutuo, el centro ofrece de manera constante pruebas rápidas de VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) mediante jornadas de salud coordinadas con instituciones médicas, servicios que se encuentran completamente abiertos tanto para integrantes de la diversidad sexual como para cualquier habitante de la colonia.

El balance estadístico de este esfuerzo colectivo respalda su relevancia en el barrio.

Además de las más de 200 mil raciones alimentarias, el centro ha provisto de ropa, calzado y cobijas a más de dos mil personas en condiciones extremas.

Asimismo, el proyecto ha funcionado como un espacio de inclusión laboral al generar empleos formales para 27 integrantes de la comunidad LGBTQ+ y mantener alianzas estratégicas con más de 60 organizaciones sociales y empresas del sector privado.

Por si fuera poco, el espacio alberga una galería y un foro cultural donde convergen el arte y la inclusión, permitiendo a los usuarios sanar a partir de la experiencia artística.

En el marco de la Marcha del Orgullo que se conmemora este sábado 27 de junio, el centro participará activamente en acciones de sensibilización ciudadana con el objetivo de seguir visibilizando las barreras estructurales que persisten en la sociedad.